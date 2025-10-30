南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市政府，整治舊市區唯一自然河川竹溪，營造親水遊憩場域，向中央爭取新台幣4.6億元經費補助，辦理「竹溪第2期水質淨化場工程」，周四下午正式動土，完工後將能徹底改善竹溪的水質，為民眾提供更健康、自然的生活環境。

台南竹溪第二期水質淨化廠工程，正式動工！（圖／民視新聞）

金鏟動土，台南市竹溪的第二期水質淨化廠工程，正式動工。竹溪是台南市舊市區，唯一的自然河川，近幾年在市府團隊努力整治下，華麗轉身為熱門拍照的打卡景點，處處可見鷺鷥、紅冠水雞等鳥類足跡，讓民眾對過去竹溪髒亂的印象，大為改觀。台南市長黃偉哲表示：「讓經過竹溪的人，以前要匆匆忙忙連滾帶爬掩口鼻，現在是從從容容游刃有餘深呼吸，讓所有的周邊的民眾，和所有的市民們，都能夠喜歡來這裡。」在整個竹溪整治的計畫中，原本已經完成第一期的淨水場，為了在現有處理能力基礎上，再提高處理量，成功爭取環境部補助進行第2期的水質淨化場工程。

整治舊市區自然河川 台南竹溪打造親水遊憩場域

二期淨水廠，綠化覆蓋率85%，完工後現地公園景觀，提供在地民眾運動休閒！（圖／民視新聞）

台南市水利局長邱忠川表示：「竹溪淨水廠第二期工程，能處理25000噸污水，如果25000噸完成了以後呢，那我們就可以把竹溪全部的污水，可以把它全部完成。」第二期水質淨化廠的特色，採用近自然的接觸曝氣工法，把淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質和周邊環境，還能串連周邊原有的景觀。新世紀環保服務董事長吳尚謙強調：「是一個地下化的處理水質的，淨水廠它的綠化覆蓋率大約85%，是一個很漂亮的公園，可以讓在地的民眾，可以在這邊做休閒的運動。」希望竹溪能成為，潔淨而且充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒的好地方。

