整片小白花好壯觀！網急籲「綠癌」必須斬草除根 認識小花蔓澤蘭

網友見整片小白花驚呼不可思議，外來種植物引發熱議。圖／翻攝自臉書社團認識周遭的植物

「整整一大片，太不可思議」一名女子日前在臉書社團「認識周遭的植物」分享，見雜草繁衍非常迅速、生命力特別旺盛，感到不可思議，不過貼文曝光，網友見植物外觀，發現竟是外來物種「小花蔓澤蘭」，紛紛呼籲應立即拔除，以免對台灣原生植物產生危害。

一名女子在社群分享「雜草」照片，震驚繁衍速度及生命力相當不可思議，不過網友見期特徵，發現該植物竟是被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭，紛紛表示，雖然「碩大就是美」，不過「外來物種都很可怕」、「斬草除根最重要，不然明年就會有10根再生」。

小花蔓澤蘭（Mikania micrantha）屬於菊科（Compositae），為草本至半木質化的纏繞性植物，莖圓或有稜，節間長5至20公分，葉卵呈三角形，全緣至鈍齒狀，波狀至牙齒狀，基部心形，表面光滑；葉柄則是纖細、光滑或具長柔毛，花冠為白色至綠色。

小花蔓澤蘭為外來種植物。圖／翻攝自林業及自然保育署

根據農業部指出，小花蔓澤蘭原產於中南美洲和加勒比海地區，被視為外來雜草，台灣最早於1986年在屏東縣萬巒鄉即有標本採集紀錄，幾年來小花蔓澤蘭在侵入新領域後已依序跨越引進、野化及擴散等3個主要入侵階段障礙，向北急速擴散；苗栗區農業改良場也指出，目前包括台北市、新北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣及離島地區，其他縣市之林地及農地都有小花蔓澤蘭發生，其中以中南部最為嚴重，統計全台發生面積超過4萬公頃。

然而每年10月至隔年2月為小花蔓澤蘭開花結實期，具有無性繁殖及產生種子的有性繁殖能力皆強之特色，因此其蔓莖接觸土壤的每個節都可長出根及新芽，甚至連節間亦能長出不定根；因其生長速度極快、難以徹底根除，在國外又被稱「一分鐘一英哩雜草」（mile-a-minute weed），因此通常以10月開花期前為最佳移除時機。

小花蔓澤蘭為外來種植物，為避免影響台灣原生植物，農業部林業及自然保育署於各縣市工作站或指定地點以以每公斤5至8元收購。圖／翻攝自林業及自然保育署

為了避免外來種植物對台灣原生植物產生更多危害，農業部林業及自然保育署為鼓勵民眾主動參與小花蔓澤蘭移除防治工作，於各縣市的林業保育署分署、區公所、鄉鎮市公所清潔隊或指定工作站，不分季節，全年以每公斤5至8元收購，盼能促進環境保護行動。



