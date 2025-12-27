整片雞排沒吃人不見了 平板電腦寫6字 60萬人笑翻

一名網友昨（26）日吃飯時，發現其他客人明明點了雞排飯，卻整片雞排都沒吃就直接離開，好奇過去看了一下，才注意到對方連平板電腦都沒帶走，並在螢幕上留下「請勿動我雞排」6個大字，他拍下照片在網路上分享後，讓其他網友全都笑翻喊「很放心把平板丟著，然後怕雞排被偷走，台灣人到底多愛雞排啊」。

一名網友昨日在Threads表示，吃飯的時候發現對面客人突然消失，明明點的雞排一口都還沒吃，人卻離開座位超過10分鐘，正當他以為對方不吃那片雞排，走過去確認狀況時，才發現餐盤旁邊還有一個平板電腦，上頭寫著「請勿動我雞排」6個大字，讓他哭笑不得地拍下照片，在網路上分享。

文章上線後吸引逾60萬網友點閱，不少人笑說「這種著急的程度，是突然屎在滾嗎」、「我有類似經驗，上次在美食街吃到一半去廁所尿尿而已，回來就看到整張桌子被清空了，我的蝦醬空心菜只吃了一口」、「看來雞排已經漲到比平板還要貴了」。

也有不少人喊「不能動雞排？沒問題，那我拿平板」、「用幾萬塊的平板保護一片幾十元的雞排」、「絕對不要懷疑台灣人對雞排的喜愛」、「看來他很清楚，雞排在台灣人眼中是更珍貴的東西」、「平板不會被偷，但雞排會」、「我第一眼也沒看到平板，真的一直盯著那塊雞排看，笑死」、「這超好笑，外國人看到會崩潰」。

