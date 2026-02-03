整理亡夫遺物赫見「好想吃妳的布丁奶」 驚覺高中同學竟是小三

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚超過30年的新竹陳姓婦人，在亡夫的遺物中赫然發現，先生與她高中同學王女互傳互相私密處照片，張男還說「忽然覺得好想吃妳的布丁奶」，陳女憤而對小三同學求償60萬元，新竹地院判賠20萬元。

陳女說，與張男結婚多年，先生於106年死亡後，2名女兒整理父親遺物時，發現父親與小三王女出遊照片及互傳親密、曖昧之LINE通訊軟體對話紀錄，王女並傳自已性感照片，寫出露骨言詞，張男也回應情色意涵之文字等交往行為。

女兒因擔心母親得知後，須同時面臨喪夫之痛而無法負荷，遂隱忍多年，並傳訊息質問王女與父親間不正常交往關係，王女承認有越軌行為後，才告知母親此事，陳女憤而要求王女賠償60萬元。

王女說自己因從事民俗療法之相關工作，與張男從客戶關係進而結識成為朋友並開始往來，僅為一般朋友關係。

根據二人對話紀錄記載，王女傳訊稱「早安：新鮮的，看完請刪除」，並傳送自已掀起上衣僅著內衣、露出部分胸部、上身照片，之後張男傳訊：忽然覺得好想吃妳的布丁奶」，顯見二人存有超越一般普通朋友程度之親密情誼與互動。

陳女女兒質問王女時，王女回覆「至於有些越軌行為是阿姨一時失去理智，只能懇求媽媽還有姊妹原諒，我都盡量多做善事來彌補曾經犯下的錯誤。我非聖人才會隨著你爸的安排犯下大錯...」可見王女坦承與張男有越軌行為。最後法官判賠20萬元。

