整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
一冊1939年面世、被視為美國漫畫史上最具象徵意義的《Superman #1》原版漫畫，日前在Heritage Auctions拍賣會以912萬美元（約新台幣2.85億元）成交，創下全球漫畫史上最高成交價。這本珍稀作品原本在美國北加州一個家庭的閣樓中塵封數十年，直至三兄弟整理亡母遺物時意外發現，堪稱漫畫界的「世紀文物」。
NBC報導，《Superman #1》被公認為「漫畫收藏的頂點」，不僅具歷史價值，更因保存狀態近乎完美而罕見。專責鑑定的CGC公司為其評級高達9分（滿分10分），為市場上已知最高分版本，其狀態之完整性遠超多數同時期漫畫。拍賣會也強調，這本漫畫能突破以往600萬美元（約新台幣1.88億元）的紀錄，與其保存品相、稀有性及背後故事密不可分。
據了解，這本漫畫的重要性在於，它是史上第一本以超級英雄為主角、專屬其個人故事的連載作品。DC Comics當年因《Action Comics #1》中的超人爆紅，首次為單一英雄推出完整刊物，象徵超級英雄文化正式成為主流。封面以紅藍戰衣的「鋼鐵英雄」為主視覺，並宣稱收錄「唯一無二超人的完整英勇事蹟」。
此外，這本漫畫之所以罕見，是因DC當年在封底設計上印有可裁剪的超人插圖，鼓勵孩子將其剪下張貼，導致現存的版本大多殘破或失去完整封底。拍賣行表示，這也讓保存完好的版本極度稀少，更提升其收藏價值。
超人由編劇西格（Jerry Siegel）及畫家舒斯特（Joe Shuster）共同創作，兩人皆為猶太移民後代，於克里夫蘭相識，並在1930年代打造出全球最具影響力的漫畫角色之一。儘管如此，兩人當年僅以130美元（約新台幣4050元）賣出角色版權，日後多次訴訟爭取權益皆未成功。
超人周邊早期收藏品如今備受追捧，甚至連兩位作者於1938年收到的412美元（約新台幣1.3萬元）支票，也曾在2012年以16萬美元（約新台幣500萬元）拍出。隨著好萊塢新片《Man of Tomorrow》預計於2027年上映，超人熱潮預料將持續升溫，而此次破紀錄拍賣更凸顯其長達近90年的文化影響力。
