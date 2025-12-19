整理包裹鬧翻！保全抓狂「利剪短刀」刺傷女秘書 檢方依殺人未遂起訴

記者洪正達／高雄報導

陳男行兇後逃逸不到1小時，隨即被鼓山分局警方逮補。（圖／翻攝畫面）

高雄鼓山區一間豪宅社區於今年9月間發生一起暴力案件，當時陳姓保全員在整理大型包裹期間與陳姓女秘書起口角，竟暴怒拿起隨身短刀及剪刀對著陳女腹部、背部猛刺，導致陳女當場休克，在場的梁姓社區主任上前阻止也被劃傷，陳男隨後逃逸，但警方1小時後立即將他逮補，案經檢方偵結，認定陳男手段兇殘且犯後態度推諉，因此依殺人未遂罪起訴。

判決指出，陳姓男子（36歲）擔任該豪宅社區保全員，但卻於案發當日與陳姓女秘書因包裹整理作業發生爭執，氣不過的陳男竟將隨身的短刀抽出後，再拿現場的剪刀對著陳女的左腹部、右手臂猛刺，陳女當場出血性休克，當時梁姓主任見狀制止，沒想到也被陳男揮刀砍傷左肩、左手臂及手指，陳男隨後撂下狠話 「要把你們關在這裡，我會再回來找你們」隨即騎車逃逸。

廣告 廣告

鼓山分局獲報趕來隨即組成專案小組追查，案發一個多小時後，在同盟二、中華一路口的加油站將陳男逮補，並在他身上查獲兇刀；所幸被刺傷的陳女、梁男緊急送醫救治後都沒有生命危險，但陳男卻辯稱說當時有發生口角但沒有殺人犯意，甚至說陳女是被梁男所傷。

但檢方根據現場監視器、凶刀上的陳女血跡認定他犯行明確，且就因為工作瑣事持利刃攻擊同事，有明顯殺人意圖，不採信陳男說法，全案偵結後依殺人未遂罪嫌起訴。





不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

詐騙10萬、詐騙160萬刑度一樣！檢方認「金額差10倍」上訴改重判成功

就因找錯錢！玉米闆娘「毆打關窗台」害弱智妹墜樓慘死...最終結局曝

等太久抓狂！屏東酒駕男「球棒鬧診間」暴力行徑嚇人...最後卻獲緩刑

鼻酸畫面曝光！補教師遭77歲婦衝撞不治...喪偶夫攙腳傷兒悲痛認屍

