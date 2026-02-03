整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看
日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在30歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。
「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。
日本打工度假制度
為提供日本與台灣的青少年能相互體驗其文化及日常生活方式之機會，日本自2009年與台灣之間開始實施「打工度假制度」，允許18至30歲台灣青年以旅遊為主要目的在日本停留長達一年，期間可從事打工貼補旅遊所需費用。
由於申請者數量逐年提高，日本發給打工度假簽證的件數從初始的2,000件逐年增至目前每年10,000件，是促進台日文化交流的重要管道。2024、2025年兩期簽證總核發人數合計都將近8,000 人，顯示台灣年輕人赴日打工度假的意願相當踴躍。
簽證發放對象與條件
１．申請打工度假簽證時為居住在台灣之居民。
２．對象為18-30歲青年。
３．持有有效之台灣護照（載有身分證字號）。
４．在不超過一年之期間內，以度假為主要目的而停留在日本。
🔸這不是以工作為目的之簽證，僅認可將勞動用以輔助休假支出的形式。
５．過去曾取得一次此種日本簽證者或未曾取得者。
🔸無特殊理由的取消或延期，導致已領取的打工度假簽證未使用而失效，將計為一次申請。🔸2019年取得打工度假簽證，因新型冠狀病毒擴大感染的影響而無法赴日者，可再度提出申請。
６．持有返回台灣之交通票券，或有足夠經費購買該票券。
７．持有足以維持停留日本最初期間之生活所需費用。
８．身體健康且無不良紀錄或犯罪紀錄。
９．無被扶養者同行（若該家屬持有其他有效簽證則除外）。
１０．已投保在日停留期間生病、受傷及死亡之相關保險。
⚠️最新規範以日本台灣交流協會的官方公告為主。
申請所需文件
申請文件下載👉此處
１．赴日簽證申請表
🔸申請書填寫範例。👉 此處🔸表格裡需勾選的框框，請劃❎，不是✅。
２．白底彩色證件照1張
🔸4.5釐米×3.5釐米，6個月內拍攝。🔸正面、脫帽、無背景，請貼於申請書上。
３．台灣身分證影本
🔸正、反面，請用A4白紙，單面彩色列印。
４．履歷書（下載）
🔸請申請者本人以中文或日文書寫，可手寫或使用電腦打字。🔸學歷的填寫順序為：高中職＞大專院校＞研究所＞博士班。🔸請注意，履歷書格式已更新，請務必提出最新格式履歷書。
５．理由書（下載）
🔸填寫希望利用度假打工制度的理由。🔸請申請者本人以中文或日文書寫，可手寫或使用電腦打字。
６．計畫書（下載）
🔸填寫希望從事的活動內容，包括此次赴日後，您想要做什麼。🔸請申請者本人以中文或日文書寫，可手寫或使用電腦打字。
７．最終學歷等證明文件
🔸在學（休學）證明（正本）、畢業證書（影本）、休學證明書（影本）等。🔸沒有註明「依教育部規定本證可替代在學證明」之學生證不予認可。🔸學歷證件因改名而與現在名字不一樣時，請附加提出有改名紀錄之戶籍謄本（正本，3個月內）
８．新台幣8萬元以上存款證明
🔸正本，最近1個月內所申請的存款證明。🔸足以購買回台交通票券，及在日停留初期維持生活之必要費用的證明文件。🔸若所提出之存款證明為親屬所有，則請另加附可證明雙方關係之戶籍謄本（正本，3個月內）。
９．其他自我推薦之文件影本（非絕對必要）
🔸可以附上日本語能力檢定合格證明、日本語學校修業證明書、日本文化或技藝方面相關證書等自我推薦之相關文件等。
１０．護照正本和影本
🔸相片資料頁（含簽名欄頁）要影印。🔸若曾取得日本簽證、曾入出境日本等，亦須提供相關頁面影本。🔸若過去曾經領取過日本打工度假簽證，須一併提出該簽證頁面影印本🔸若近期剛結束日本打工度假者，須一併提出已打洞失效之在留卡影印本。
簽證申請及領證手續
必須由申請者本人攜帶所需文件，親至窗口辦理。不接受代理申請及郵寄申請。
１．申請期間
🔸前期：2026 年 4 月 20 日（一）～4 月 30 日（四）🔸後期：2026 年 10 月 19 日（一）～10 月 30 日（四）
⚠️小提醒：
•受理申請時間只有上午09:15–11:30、下午13:45–16:00，可能會有需要較長的時間等候，亦或是無法及時接聽詢問電話的情況，請預留充裕的時間準備申請資料。
•建議事先確認欲前往的日期是否為休所日。休所日為每週六日、台灣例假日及部分日本假日。
•因應光復節補假，10月26日（一）為休所日。
２．申請地點
🔸日本台灣交流協會台北事務所 〔此處〕🔸日本台灣交流協會高雄事務所 〔此處〕
３．審查結果時程
🔸前期公告日：2026 年 6 月 18 日（四）🔸後期公告日：2026 年 12 月 11 日（五）
４．領證期間
🔸前期：2026 年 6 月 22 日（一）～2026 年 12 月 18 日（五）🔸後期：2025 年 12 月 14 日（一）～2027 年 6 月 11 日（五）
５．領證所需資料
本人親自領證
🔸申請人護照正本（提出申請時之同一本有效護照）🔸受理領證憑單🔸簽證費（免繳）🔸已投保在日停留期間，包含所有情形之生病、受傷及死亡之正式保險證明文件（正本及影本）
⚠️小提醒：若由親屬或友人代領，請參考官網公布之規定。
打工度假Ｑ＆Ａ
Q：打工度假簽證的有效期限從哪一天起算？在日停留期間１年又是如何計算？
A：每一期打工度假簽證的有效期限從領證期間的第一天起算。在日停留期間是從進入日本那一天起算。
例：2012年第一期 （5月申請 ）領證期間的第一天是2012年6月18日，則必須在2013年6月18日以前赴日，逾期簽證失效。領證後，假設您在2013年1月1日赴日，則您可在日停留至2014年1月1日。
Q：有關申請的年齡限制，是以實歲計算？還是以虛歲計算？
A：年齡限制以實際年齡計算，於窗口提出申請當下，年齡須介於 18 歲（含）以上 30 歲（含）以下（滿31歲不可）。
例：2026年受理對象為
前期：1995年4月21日 ～ 2008年4月30日出生，並預計於 2026年6月22日起一年內，赴日打工度假者。
後期：1995年10月20日 ～ 2008年10月30日出生，並預計於 2026年12月14日起一年內，赴日打工度假者。
Q：是否須通過日本語能力檢定？
A：打工度假簽證的申請，並不會因為申請者不具備充分的日語能力便加以拒絕。但若申請人數眾多，是否通過日本語能力檢定也可能是相對的考量標準之一。
Q：提出簽證申請前，是否須事先找好打工？
A：打工度假制度是以度假為目的，因此不須在提出申請前找好打工。
Q：工作的時間和內容有什麼限制嗎？
A：持打工度假簽證赴日的主要目的是旅遊，打工只是為了補足旅費而被認可的附屬活動。有關工作的時間並無特定限制。
工作內容方面，不得在酒吧等風化場所及特殊營業場所從事打工活動。
