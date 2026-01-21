整理包／川普併吞格陵蘭B計劃曝光！一文看懂「99年租約」和「波多黎各模式」
美國總統川普上任以來多次揚言吞併格陵蘭，甚至聲稱不排除動用武力，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。歐洲多國派遣軍事人員登島，川普也放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，導致地緣政治局勢緊張升溫。
傳出華府有意提議以「99年租約」結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案，並聲稱會「讓北約會非常滿意」。
川普關稅脅迫強買格陵蘭
丹麥持續向格陵蘭增兵，並出動陸軍司令坐鎮努克。歐洲多國1月中「應丹麥要求」派遣軍事人員登島。川普17日宣布，將對8個派兵部署格陵蘭的北約成員國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭為止。
強徵格陵蘭稅
第一階段（2026/2/1）：丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭輸美商品將課徵10%關稅。
第二階段（2026/6/1）：若這些國家持續不讓步，關稅將調高至25%，直至買下格陵蘭為止。
外交施壓
川普20日透過社群平台「Truth Social」發文，抨擊英國將印度洋重要戰略據點查哥斯群島主權，移交模里西斯一事「極其愚蠢」。強調美國必須「永久持有」關鍵戰略要地，不能像英國那樣「軟弱」。
各方反應
丹麥與格陵蘭政府強硬回絕，表示「格陵蘭是非賣品」；歐洲領袖仍盼望藉由加強北極防衛來勸退川普對格陵蘭的計畫，歐盟也召開緊急會議研擬反制措施；格陵蘭與丹麥當地爆發大規模抗議活動，要求尊重格陵蘭人的自決權。
什麼是「99年租約」方案？
由於直接「買斷主權」遭到丹麥與格陵蘭強烈拒絕，川普團隊提出折衷的 「99年租借方案」，試圖模仿當年英國租借香港「新界」的模式，以換取實質控制權。
核心概念 不要求丹麥立刻割讓主權，而是簽署一份長達99年的租約，讓美國擁有該島的行政與軍事控制權。
「繁榮大禮包」（The Prosperity Package） 為了利誘格陵蘭當地居民（約5.6萬人），美方提出以下誘因：
✔發放現金／補貼： 傳出可能直接給予居民高額現金補助。
✔美國公民身分： 給予格陵蘭居民美國公民權（類似波多黎各模式）。
✔免稅與貿易特權： 豁免美國聯邦所得稅，並給予完全的貿易零關稅待遇。
目的 透過經濟利益從內部瓦解格陵蘭人的抵抗意志，並給丹麥一個「保留面子」的下台階（名義上仍屬丹麥，但實質由美國控制）。
香港「99 年租約」如何執行？
川普團隊提出的「99年租約」構想，其歷史原型是來自 1898 年英國與清朝簽署的《展拓香港界址專條》（又名《第二北京條約》）。這個模式在歷史上非常特殊，它創造了一種「名義上主權屬於母國（清朝／中國），但治權完全歸租借國（英國）」的狀態。
為什麼是99年？
在 19 世紀的國際慣例中，99 年就等於「永久」。當時英國認為，99 年後清朝可能早就沒了，或者既成事實已無法改變，這只是一個好聽的說法來掩蓋「永久佔領」。
英國執行模式
•割讓 vs. 租借：英國雖然只「租」了新界（佔香港總面積約 90%），但在執行上，英國將新界與原本永久割讓的香港島、九龍半島界限街以南進行「一體化管治」。
執行四大手段
✔土地制度：英國接管新界後，宣布所有土地所有權歸屬「皇室」，讓英國政府擁有對土地的絕對規劃權。
✔法律制度：為了減少當地鄉民的反抗採取雙軌並行，保留大清律例和丁權。
✔邊界管理：英國將香港與中國大陸的邊界（深圳河）嚴格封鎖，並派軍隊駐守。意味著「租借地」完全脫離了母國的軍事控制。
✔基礎建設一體化：英國在租借期內，建立了水庫（萬宜水庫）、發電廠、新市鎮（沙田、屯門等）。這些建設讓新界與九龍、港島完全融合，變成一個不可分割的整體經濟體。
•歸還中國：
到了1980年代，隨著1997年大限將至，英國首相柴契爾夫人原本想用「主權換治權」（承認中國擁有主權，但讓英國繼續租借管理），遭到鄧小平強硬拒絕。由於新界佔了香港 90% 的土地，且水源、電力等關鍵設施都在新界，英國發現「如果失去了新界，剩下的港島和九龍也無法獨立運作」。因此，這個「99年租約」的到期，直接導致英國必須將整個香港（包含原本永久割讓的部分）全部歸還給中國。
對照川普的「格陵蘭方案」
香港新界模式的核心在於「假租借，真殖民」。英國當年是透過強大的武力與行政手段，將租借地完全納入自己的統治體系。川普現在想做的，就是用「金錢（貿易戰／收購）」來複製當年英國用「槍炮」換來的特權。
什麼是「波多黎各」模式？
「波多黎各模式」的核心是一種「用主權換取經濟特權」的特殊政治狀態。波多黎各是美國目前最大的「未合併領土」，既不是獨立國家，也不是美國的一個州，但居民享有稅負優惠、聯邦補助與部分政治權利，對部分希望擺脫丹麥殖民歷史包袱的格陵蘭人而言，這樣的選項確實具有一定吸引力。
四大特徵
•有美國國籍，但沒投票權：居民一出生就是美國公民，擁有美國護照，可以自由隨時搬到美國本土居住、工作（不需簽證）。但只要住在島上，就不能投票選美國總統。
•不用繳聯邦所得稅：這是最大的經濟誘因。波多黎各居民在島上賺的錢，不需要繳納美國聯邦所得稅（IRS）。
•享有部分美國福利：居民享有美國的國防保護、郵政服務、貨幣（美元），以及部分社會福利（如聯邦醫療補助），但金額通常比本土的州還要少，是有「上限」的。
•主權歸屬模糊（被動）：雖然有自治政府，但最高權力仍屬於美國國會。
波多黎各模式的陷阱
波多黎各人常抱怨自己是「殖民地居民」。波多黎各是西班牙語文化，掙扎了百年才勉強保留語言。格陵蘭目前的目標是「最終獨立」，若轉投美國懷抱成為「屬地」，根據美國憲法，脫離美國獨立的難度遠比脫離丹麥高得多。
