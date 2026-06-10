【整理包】新竹氣爆2死 偵測器一旦裝錯「等於白裝」！瓦斯外洩該怎麼防？

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新竹市高翠路一家便當店發生氣爆，管線、層板全掉落，顯見當時威力之大。廖瑞祥攝



新竹市東區一家便當店9日凌晨發生氣爆，最新火調研判，16公斤瓦斯桶軟管出現破裂，加上有串接瓦斯桶，氣體不斷外洩，遇到電器火花而引發劇烈爆炸。這起造成2死2傷、波及27戶民宅的嚴重事故，再次喚醒大家對瓦斯安全的重視，如何防範類似事件再度發生？《太報》帶您從法規面、執行面一起了解。

事故原因

這家便當店今年初開幕，事發前一天、6月8日照常營業至晚上8時，當時員工並未察覺瓦斯漏氣異狀。直至6月9日凌晨3時52分，民眾打電話給消防隊，表示聞到瓦斯味，沒想到5分鐘後就發生氣爆。

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調查發現，店家串接4個瓦斯桶，分別為3桶20公斤、1桶16公斤，總計76公斤，其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管明顯斷裂，甚至有燒熔情形，研判氣體大量外洩遇電氣火花而氣爆。

便當店負責人聲稱有裝設「瓦斯漏氣自動警報器」，但沒有發出警報，並出示安裝時照片，顯示瓦斯桶有連接瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但現場尚未發現瓦斯漏氣自動警報器。

汽車被氣爆炸到對街。廖瑞祥攝

氣爆波及隔壁、住戶，現場宛如遭炸彈轟炸過。廖瑞祥攝

爭議一：串接瓦斯80kg以下免列管

近年來，便當店、小吃店、自助洗衣店數量不斷增加，許多都使用「瓦斯桶串接」，一方面因應炒爐、熱風機的火力需求，另一方面也降低更換頻率，節省人力。

為降低風險，依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之1規定，當串接80公斤以上要列管，並分有3級，安全措施舉例如下：

*80公斤~120公斤以下

‧設置防脫落裝置

‧設置漏氣警報器

*120公斤~300公斤以下

‧設置防脫落裝置

‧設置漏氣警報器

‧與用火設備保持2公尺以上距離

*300公斤~1000公斤以下

‧設置防脫落裝置

‧設置漏氣警報器

‧與用火設備保持2公尺以上距離

‧設置自動緊急遮斷裝置

政府針對串接瓦斯的安全規範，依用量分有3等級。翻攝自消防署

這次發生氣爆的便當店剛好在規定之下，「僅差4公斤」免於列管，新竹市政府、立法委員、地方議員、專家紛紛呼籲中央，建立更細緻的風險分級管理，針對接近門檻又位於住商混合區域的業者，強化申報、輔導、抽查、定期檢修、漏氣偵測及自動遮斷等安全機制。

此外，內政部消防署今年4月30日修正的「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」，規定使用瓦斯桶的營業場所及瓦斯行，每2週應自主檢查瓦斯桶及管線至少1次。不過，指導綱領目的為輔導、協助，不具法律上強制力。

爭議二：警報器沒響？員工沒察覺？

瓦斯都會添加臭味劑，作為警示。但這次事故，外洩之初沒人發現，擁有25年消防資歷的退休消防員呂丞棋在臉書粉專發文直言，聞不到不代表安全，尤其深夜熟睡時，大腦的嗅覺是完全關機、打烊，那時緩慢的、微量的、無聲無息的管線滲漏，等到清晨迷迷糊糊醒來，不見得會察覺。

「鼻子沒有比機器靈敏！」呂丞棋強調，全台灣使用瓦斯的密集公寓、大樓、餐飲小吃店都應加裝「瓦斯洩漏警報器」，並要注意加裝位置，因為裝錯了等於白裝！嘉義市消防局也在臉書提醒，人的感官有極限，但科技不會疲勞，呼籲民眾依家中瓦斯種類，選對機型與安裝位置。

其中，小吃攤、老透天常使用的瓦斯桶，正式法規名稱為「液化石油氣容器」（LPG），主要成分為丙烷，因為比空氣重、會往下沉，所以偵測器要裝在距離地板30公分以內。

至於多數都市大樓、公寓使用，經由管線輸送的天然氣（LNG），主要成分為甲烷，因為比空氣輕，所以會往上飄，偵測器要裝在距離天花板30公分以內。

瓦斯洩漏偵測器需依瓦斯種類安裝在合適位置，天然氣應裝在距離天花板30公分內、桶裝瓦斯則應裝在離地面30公分內。翻攝fb@嘉義市政府消防局

其他防範措施

除了偵測器，外界建議，應強制商用廚房加裝「自動緊急遮斷裝置」，當發現輸出流量超出太多時，會啟動安全裝置遮斷，防止持續漏氣。

依「公用天然氣事業營業章程範本」等規定，目前應裝設遮斷範圍包括：

‧10樓以上建築

‧地下室或總樓地板面積在500平方公尺以上之餐廳、旅（賓）館、百貨商場、超級市場

‧與用氣設施同棟建築之人數達一百以上之各級政府機關（構）、學校或國防軍事單位之建築

‧醫院、療養院、養老院等場所

‧其他經主管機關指定供公眾使用之場所

‧串接瓦斯300公斤~1000公斤以下者

最簡單的檢測法

氣爆事故奪走2命令人遺憾，同時提醒大眾安全使用瓦斯的重要性。臉書粉專消防神主牌呼籲，餐飲業者應定期請瓦斯公司來做全面的管線檢查，特別是剛開幕的新店，施工過程中的管線接頭是否確實，值得在正式開始營業之前再確認一次。

至於一般家庭如何檢查瓦斯是否洩漏，最簡單的方式是用肥皂水塗在瓦斯管線的接頭和閥門上，如果有起泡，代表有洩漏，立刻關掉瓦斯總開關，通風，聯絡瓦斯公司。

若發現瓦斯外漏，切記不要開關任何電器和電燈，輕輕打開門窗通風，關掉瓦斯總開關，帶著所有人離開，到室外再打電話通報瓦斯公司和119。

桶裝瓦斯檢查項目。翻攝消防署

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