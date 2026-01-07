整理包／美國不惜喊話動武！格陵蘭為何重要？一文看懂價值與隱藏好處

白宮近日聲明，美國正討論以多種方式取得格陵蘭，並未排除動用武力。國務卿魯比歐在國會閉門簡報中強調，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式達成目標，軍事行動僅是施壓丹麥的選項之一。川普已要求幕僚更新相關計畫，顯示此事被視為國安優先。

此舉引發歐洲多國領袖聯合聲明，強調格陵蘭屬於其人民，決定權在丹麥與格陵蘭，並呼籲遵守《聯合國憲章》保障主權與領土完整。美方強硬立場使北極安全議題再度升溫，也凸顯美歐在格陵蘭問題上的分歧。

川普兩次執政都緊盯格陵蘭，格陵蘭的戰略地位到底有多重要？美國掌握格陵蘭甚至還有許多「隱藏目的」。

格陵蘭是誰的？

格陵蘭位於北美洲與歐洲之間，北臨北極海、南接北大西洋，是全球最大的島嶼。島上原住民以因紐特人為主。格陵蘭為丹麥屬地的自治區，享高度內政自治，但財政仍仰賴哥本哈根補助；經濟以漁業為主，近年因氣經濟和軍事的戰略價值成為全球焦點。

歷史概要

•原住民起源：格陵蘭的原住民為因努伊特人，屬於愛斯基摩人一支。他們自稱「因努伊特」，意為「人」，以區別於帶有貶義的「愛斯基摩」稱呼。

•北歐殖民：12世紀時，已有北歐人移入，格陵蘭還建立一個天主教的主教轄區。1386年，格陵蘭正式被挪威併吞，成為北歐三國卡爾馬聯盟的領土。後來瑞典退出後，該聯盟瓦解，格陵蘭又轉屬於丹麥-挪威雙重君主國的殖民統治。

•近代變遷：1814年丹麥重新獲得格陵蘭控制權；1933年國際法院裁定格陵蘭歸屬丹麥。二戰期間，因德國佔領丹麥，美國與加拿大曾進駐格陵蘭，格陵蘭成為盟軍戰略基地，並發生小規模戰鬥，這段經歷也加深了美國在格陵蘭的影響力。

•自治進程：1979年開始自治；2008年公投後，2009年正式成為內政獨立的自治區，但外交、國防與財政仍由丹麥代理。

美國為何想掌控格陵蘭？

戰略地理位置：

格陵蘭位於北極圈，與北極航道緊密相關。掌控此地能確保航道使用權，並有助於在北極圈投射軍事力量、監控敵國行動。

北極航道的商業價值：

隨著全球暖化導致冰層融化，北極航道逐漸解封。相較於傳統航線（如蘇伊士運河、巴拿馬運河），北極航道能縮短航程20–30%，節省7–15天航行時間，具有巨大的經濟與貿易價值。

避開高風險航線：

北極航道能繞過海盜活躍的麻六甲海峽與非洲之角，提升航運安全性。

核武戰略要地：

美俄都在北極圈部署核武飛彈與潛艦，使北極成為核武戰略核心區域。掌控格陵蘭有助於美國在此區域維持優勢。

能源與資源利益：

格陵蘭擁有豐富的礦產與能源資源，美國若掌控此地，能在防禦與採礦領域取得更大優勢。

美國有哪些手段可用？

2026年1月，川普政府已將獲取格陵蘭視為國家安全首要任務，並正評估多項具體計畫與方法以達成控制該島的目標。

購買與外交途徑

•重啟收購計畫：川普政府曾將其定位為「大型房地產交易」。國務卿魯比歐5日則在一場對國會的閉門簡報上表示，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式拿下格陵蘭。

•簽署自由聯合協定（COFA）：美方官員評估的選項之一是與格陵蘭建立類似於美國與部分太平洋島國的自由聯合協定，使其成為受美國保護的自治領土。

•任命特別使節：川普於2025 年底任命共和黨籍路易斯安那州長蘭德里為格陵蘭特使，旨在直接推動將該島納入美國領土的進程。

軍事與強制手段

•不排除軍事行動：白宮於1月6日表示，動用美國軍事力量始終是獲取格陵蘭的選項之一。此舉在美軍於2026年初對委內瑞拉採取軍事行動後，引起了丹麥及北約（NATO）盟友的高度警覺。

•加強情報搜集：川普政府已下令CIA、DIA及NSA等情報機構將格陵蘭列為高優先級目標，搜集有關該島資源、基礎設施及政治動向的情報。

•經濟脅迫：利用格陵蘭目前的財政挑戰作為切入點，評估以經濟援助換取政治控制的可能性。

國際各方的回應

美國川普政府重申將取得格陵蘭列為「國家安全優先事項」，甚至表示不排除動用軍事手段，此舉引發了國際社會的強烈反對與外交風暴。

格陵蘭自治政府

•強烈拒絕：格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）明確表示「格陵蘭不賣」，並呼籲美國停止關於併吞的「幻想」與「威脅」。

•訴諸國際法：他強調格陵蘭屬於格陵蘭人，雖然對對話持開放態度，但必須在尊重國際法與正當管道的前提下進行，而非透過社群媒體施壓。

•民意傾向：2025年的民調顯示，高達85%的格陵蘭民眾反對加入美國，多數人傾向於從丹麥獨立，而非更換主權國。

丹麥

•北約解體警告：丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）嚴厲警告，如果美國對身為北約（NATO）盟友的丹麥領土動用軍事力量，將意味著北約的終結。

•主權捍衛：丹麥重申格陵蘭非賣品，美國目前已根據1951年的防衛協議擁有在格陵蘭的軍事權限，併吞行動完全不具合法基礎。

歐盟與北約盟國

•多國聯合抵制：英國、法國、德國、義大利、波蘭及西班牙等多國領導人發表聯合聲明，支持格陵蘭的主權，強調其未來應由格陵蘭與丹麥人民決定。

•北約內部憂慮：許多盟國認為此舉是「美國帝國主義」的表現，將摧毀自二戰以來建立的國際安全秩序。

其他大國

•中國大陸：中共外交部發言人駁斥了川普所謂「格陵蘭到處是中國船隻」的說法，認為這只是美國為了擴張安全領地的藉口。中方強調反對「新門羅主義」，認為美國將他國視為私人勢力範圍的行為違反國際法。

•俄羅斯：克里姆林宮表示正在密切關注事態發展，並批評歐洲在面對美國壓力時反應過於軟弱。俄方強調北極是其國家利益核心，將採取必要措施維持區域戰略平衡。

