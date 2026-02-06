整理厝內就能轉運？士林義信里年前辦風水整理術講座 里長許立丕邀里民迎好運

【警政時報 崔兆慧／台北報導】農曆年前，家家戶戶忙著除舊布新，台北市士林區義信里長許立丕今（6）日特別舉辦「農曆年前必備居家風水整理術」分享會，邀請皇順集團泛海商學院院長吳宥忠到場，向里民傳授不動格局、不花大錢，也能改善居家風水的小技巧，希望協助大家把壞運清掉、迎來好運，一整年都順順利利。

台北市士林區義信里長許立丕今（6）日特別舉辦「農曆年前必備居家風水整理術」分享會。（記者崔兆慧攝）

許立丕表示，關於里政，路平、燈亮、水溝通是基本功，但過年前，大家最期待的還是「發財」。他指出，命運中的「命」難以改變，「運」又來去無常，但風水卻能透過人為調整改善，尤其外在環境有限，更應從自家居住空間著手。

許立丕強調，多數民眾並非在高科技產業或投資市場中拚搏，日常生活的重心仍在家中，「只要透過打掃、整理與簡單布置，讓環境乾淨、家人健康，自然就能把好運帶進來。」他也認為，居家風水其實就是生活秩序與心情的整理，並非迷信，而是一種讓生活更舒服的方式。

現場里民參與相當踴躍，許立丕說：「在電視上看跟親自聽老師現場教，真的差很多。」吳宥忠也說明，這場活動的核心精神，在於「簡單、可行、從內心開始」。他表示，許多傳統民俗或風水作法不僅繁複，還往往需要不少經費，反而讓人卻步，因此希望透過公益角度，提供里民一套「不用花錢也做得到」的方法。

皇順集團泛海商學院院長吳宥忠來到現場和里民分享「如何用風水改運」。（記者崔兆慧攝）

「家裡的運交給風水，家外面的事交給里長。」許立丕也分享近年義信里的建設成果。他提到，去年世界棒球經典賽期間，雖然賽事在大巨蛋舉行，但他積極向市府爭取在士林夜市周邊的北藝廣場，設置第二現場直播派對，成功吸引大量人潮，帶動夜市商圈營收成長約兩成，不少攤商直呼「很有感」。

分享會後，義信里里長許立丕和里民握手致意。（記者崔兆慧攝）

許立丕進一步透露，今年3月初的棒球初賽，他也再度爭取在北藝廣場舉辦轉播活動，包含備受矚目的中日之戰，希望藉由賽事熱潮，再次為士林夜市注入商機，同時凝聚里民情感，一起為中華隊加油。

他表示，無論是居家風水講座，還是結合運動賽事的公共活動，核心目標都是讓里民生活更好、社區更有活力，「把環境顧好、把氣氛帶起來，好運自然就會跟著來。」

