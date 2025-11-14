整理帳單驚覺被「1陷阱綁架」 她見開銷苦笑：只能繼續上班





每月繳信用卡帳單時，你會檢查支出項目嗎？有網友稱整理信用卡帳單時，才驚覺過著「訂閱人生」，舉凡影音軟體、雲端空間、保健品等都是自動扣款，每月都是一筆不小的開銷。

該名網友是在Dcard以「信用卡帳單被各種訂閱綁架了」為題發文，表示自己近期仔細整理信用卡帳單時，才發現有許多因「訂閱制」產生的開銷，驚覺自己「根本活在訂閱人生裡」，包括Netflix 220、Spotify 180、GPT 650、iCloud 90、保健品等都是每個月固定自動扣款，加總起來每個月光訂閱費就超過2600元，再加上餐費、交通費、娛樂費與保險費等支出，每月的固定開銷就很可觀，自嘲為了支付帳單「真的是被逼著繼續上班」。

她表示，雖然每次看到帳單都想退訂，但又覺得自己很需要這些訂閱項目，缺一不可，因此最終還是都保留訂閱，也想問問其他網友的情況，是否也有像自己這樣「理智上該退，但情感上退不掉的訂閱？」

▼原PO表示，雖然也考慮減少訂閱項目，但絕覺得缺一不可，因此儘管荷包變瘦，最終還是繼續保留這些項目的訂閱制。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友留言討論，不少網友也有同感，也紛紛列出自己難以割捨的訂閱開銷：「我最離不開的是GPT，感覺沒它工作都會少一半產值」、「我每次都說要退結果還是乖乖付錢，連LINE貼圖都變訂閱了」、「我保健品+醫美一個月快5000，還好用自己公司的不然會更貴，薪水都拿來保養了」、「醫美算是嗎？打了回不去」、「健身房算嗎？一直訂然後都沒去，根本超不划算，但覺得自己還是會去吧，就一直扣款」、「目前有在訂閱的只有plaud，上班開會上課的好助手」、目「uber one這種也是一年一次 而且它是一次付一年的！ 我一繳完就覺得好吧.. 那今年要多點幾次才回本」。

▼現今越來越多影音平台推出訂閱制，讓消費者不知不覺增加帳單支出。（示意圖／取自pixabay）

也有網友提醒，訂閱制雖然看似方便，但的確會讓開銷不知不覺增加：「我個人超討厭每個月訂閱這件事，即便只有90元，我覺得這種事情就是錢不知不覺通通跑掉的關鍵因素」、「有次跟一家醫院院長聊天，他說他不斷叮嚀同仁訂閱制的可怕，帳單會如雪球效應般越滾越大」。但也有另一派網友認為，若訂閱的服務或商品都有用到，就不算浪費，若覺得開銷變多，與其想著節省，或許更該考慮該如何增加收入：「這些訂閱還好吧，會用到就沒關係啊」、「還好吧，該花的錢就是要花啊，也不會很多」、「想辦法提高收入比較實際吧」。

（封面示意圖／取自Pexels）

