整理物品先學會「懂生活」！農曆年快到了 專家曝居家收納4招

記者陳韋帆／台北報導

農曆年將至，大掃除、居家整理的旺季到了！專家指出精準的斷捨離與高效收納，可讓民眾不必一直花時間整理，而是從根本減少需要整理的機會。（圖／21世紀不動產提供）

農曆年將至，大掃除、居家整理的旺季到了！21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，整理物品要從「懂生活」開始，學會斷捨離，並精準高校收納，不僅可降低平日生活壓力，也大幅提升未來生活效率，不必重複性整理相同物品。

根據21世紀不動產觀察，高效收納的核心在於奪回空間主控權，應先執行「心理清單」汰除雜物，包含放手12個月未使用的物品、同類物品僅保留功能最強的一件、並果斷清理「買貴不實用」或「擱置半年待修」的負擔。完成減法後，再透過「透明標籤化」與「使用情境分區」建立收納系統，讓每件物品都有固定的回家路線，維持秩序將不再需要依靠意志力。

廣告 廣告

董家菱指出，董家菱表示，斷捨離不需要的物品，並透明標籤化管理，可大幅提升未來的生活效率。（圖／21世紀不動產提供）

大掃除換季衣物先清掉再收進 透明標籤化縮短尋找時間避免重複購買

董家菱表示，收冬衣前應先淘汰今年未穿或不適穿的厚外套，確保收進箱子的是下一季一拿出來就能穿的狀態，且應搭配透明標籤化管理，外側清晰標示品類與季節，縮短尋找時間也避免重複購買。

她說明，收納不只是把東西藏起來，而是要降低取用成本。唯有達到「找得到、拿得到」的透明化程度，才會真正去使用，且用得順手才能長久維持秩序。這種做法能讓衣櫃不再陷入越換越爆的惡性循環，你收的是未來的效率，而非過去的沉沒成本。

居家收納理想方式應遵循生活動線 垂直收納與色塊分群可達視覺減重效果

董家菱指出，理想的收納應依照生活動線，在玄關或書桌建立「使用情境小站」，並善用垂直空間與色塊分群進行視覺減重。當物品被收上去、視線被整理好，空間感會隨之放大，讓家真正成為支持日常的穩定力量。

她認為，透過情境分區能讓歸位變得不假思索。此外，想要提升質感，應釋放檯面留白並依顏色深淺整理衣物或書本，視覺雜訊降低後，人才能在家中徹底放鬆。留白會放大採光與視覺舒適度，讓居住空間不再是負擔，而是能放鬆、能順暢生活的狀態。

更多三立新聞網報導

法拍天王槓上北市府！游世一：「技術性放倒」我的農舍 害慘賠逾3千萬

土方之亂未解！營造公會轟國土署解方是「畫大餅」：民間工程已無路可走

遺孀受辱「割地賠款」！2小叔狠奪2千萬房產 台灣上古惡法釀悲劇

獨家／移工買不起鬼塚虎？101專櫃爆歧視 房仲吐：買房子都行好嗎

