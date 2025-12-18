整理豪宅社區包裹起衝突！ 保全連殺女秘書、主任遭起訴

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市鼓山區某豪宅包裹數量龐大，陳姓保全員和社區陳姓女秘書整理包裹時起口角，陳失控拿刀捅了女秘書兩刀，陳女當場昏倒，社區梁姓主任見狀出聲喝止，又被陳男持刀劃傷，幸兩人送醫後沒有生命危險，檢方偵結後依殺人未遂罪起訴陳男。

檢方指出，今年9月20日下午2點多，陳姓保全員(35歲)和社區陳姓女秘書(21歲)整理包裹時發生口角衝突，陳男掏出隨身攜帶的20公分短刀，朝陳女的背部和腹部各捅一刀，陳女當場失去意識昏倒，當時正在中控室內的梁姓主任(60歲)見狀，出聲喝止陳男再行凶，沒想到也被陳男拿刀劃傷左手臂。

陳男行凶後準備逃離現場，看到陳女已經轉醒，向兩人怒嗆：「我要把你們關在這裡，我會再回來找你們」後，隨即騎車逃離現場；梁男忍痛報警，警方到場後，趕緊將躺在血泊中的陳女和梁男送醫急救，幸搶救及時，兩人沒有生命危險。

警方也在案發兩小時內，在陳男住處逮到人並起獲作案用的凶刀；高雄地檢署偵查時，陳男坦承與陳女發生口角，但否認動刀殺人，還推稱陳女的刀傷是梁男造成的，但檢方根據現場監視器畫面及陳男住處採集到的陳女血跡，依殺人未遂罪將他起訴。

