整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
上海沈姓女子與金姓丈夫結婚20餘年，直到丈夫過世後才知他生前有一名陶姓情婦，而且7年間向小三陶女贈與了高達1900餘萬元（人民幣，下同）的高額財產。沈女氣憤之餘和子女聯手提起訴訟，要求陶女返還所有受贈款，一、二審法院均判決陶女必須全額返還夫妻共同財產。這判決讓大批網友直呼解氣：「這個好，小三人財兩空」，也有網友議論：「轉走1900萬家裡不知道，這家底是有多厚」。
據觀察者網報導，1月5日，上海市第一中級人民法院發布一批婚姻家庭糾紛中婦女權益司法保護典型案例。其中一則案例中，男方擅自將共同財產贈與婚外「第三者」，女方主張贈與無效及返還財產獲支持。
沈女與金男於1999年7月登記結婚，婚後生育一子一女。金男與陶女在2015年左右發展成婚外情人關係，金男並向陶女贈與了大額財產。金男於2022年5月死亡，沈女在整理亡夫遺物時，發現金男向陶女前後轉帳總計高達1900餘萬元，氣得和子女聯手提起訴訟，要求確認金男對陶女的贈與行為無效，陶女返還受贈款1900萬餘元。
一審法院認為，金男擅自將共同財產贈與他人的贈與行為應為無效，陶女應全額返還夫妻共同財產，扣除陶女此前向金男轉回的540萬餘元後，陶女向沈女返還1400萬餘元。陶女不服判決上訴。
上海一中院認為，金男在與沈女婚姻關係存續期間贈與陶女大量財產，顯然不是因日常生活需要而處理夫妻共同財產的行為，且金男與陶女存在婚外情人關係，該贈與行為既侵犯沈女的財產權益，又違背公序良俗，應認定為無效，相應的款項應由陶女全額返還。據此，上海一中院判決駁回上訴，維持原判。
這項判決經媒體報導後在社交平台上引發熱議，網友們紛紛對判決結果大喊解氣：「這才好呢，讓全世界的小三都人財兩空」，「出軌的死了，錢也回來了」，「萬幸沒私生子啊」，「看來婚姻也要像車檢一樣年年檢，情分就像二手車價一樣年年減」，「就應該這樣判，才能更好維護社會公序良俗」，「這個好，小三啥也沒撈到」。
而金男轉走1900餘萬元給情婦，沈家人卻都不知情一事，也在網上引發討論，網友留言評論：「還得是滬爺，1900萬」，「真有錢」。
