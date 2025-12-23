整碗捧不動 中選會提名妥協

（圖／本報系資料照）

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，並接受了國民黨和民眾黨推薦的3位人選。此次提名行政院長卓榮泰看似要與在野黨「和解」，沒想要「整碗捧去」，在野黨也因將有決策代言人而尚能「樂觀其成」。但其實，民進黨只是因為「捧不動」整碗才稍做讓步而已。

出身綠營的游盈隆雖未遭到在野黨質疑，但比起國民黨執政時期曾提名無黨籍的黃石城和張博雅等人，此提名只意味卓揆已無強渡關山的正當性。尤其，當民進黨立委吳思瑤說，這是為政黨和解遞出了橄欖枝，如此「矯情」的說法，反映出執政黨在理虧及政治盤算後的不得已。

《中選會組織法》第3條第3項明定，「行政院院長應於委員任滿3個月前」，依「行政院院長提名經立法院同意後任命」的程序提名任命新任委員。而中選會6名委員的缺額是因原任者在11月3日已任期屆滿卸任，但卓揆卻未盡責任和義務，依法在8月3日前完成提名並送立法院。

8月3日前，民進黨政權把心思和精力都花在「大罷免」國民黨立委上。儘管7月26日罷免投票的結果全盤盡墨，但對8月23日第二波的罷免投票仍抱有翻盤成為立法院第一大黨的一絲夢想。因此，卓榮泰當時為有利於把中選會委員「整碗捧走」，或是忙於大罷免的政治動員鬥爭，根本沒把提名的法定期限當回事。

11月3日卸任的前中選會主委李進勇曾在立法院強調，若中選會業務中斷將構成「國家危機」。而中選會依法每月應召開委員會議一次，11和12月因委員人數未達法定開會人數，所以「國家危機」已有兩個多月了？11月4日卓榮泰雖曾向立委表達歉意，但其明顯且重大的違法失職情事已導致國家陷入危機，監察委員還能繼續「裝沒事」嗎？

2022年的地方「九合一」選舉，中選會是在1月14日公布辦理選舉的時程表。因此2026選舉的時程安排，現在已到了「火燒屁股」的時刻。然而，民進黨立委席次未過半，而卓榮泰又已認了錯，這是他在10月底請在野黨推薦人選的主因。否則，綠委席次過半時，他們又何曾擔心過無法整碗捧去。

此外， 《中選會組織法》明定正副主委是「特任」和「職務比照簡任第十四職等」的政務官，但由行政院長「任命」而非合憲地應「提請總統任命」。目前「代理」中選會特任主委的委員並無官職身分，此應為首見的違憲態樣。

其實，憲法法庭法定人數不足都敢做出判決，卓揆只是因緩不濟急，否則何須找「橄欖枝」來遞呢？（作者為民主文教基金會董事長）