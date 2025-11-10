整肅軍隊！李在明將對聯參本部人事大調整 軍方：因應尹錫悅戒嚴影響

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓總統李在明傳出將對軍方進行大整肅，政府計畫對聯合參謀本部將軍及任職2年以上的中校、上校級軍官進行人事調整。韓國軍方解釋，是為因應去年前總統尹錫悅發布緊急戒嚴事件的影響，推動幹部隊伍更新。

南韓總統李在明傳出將對軍方進行大整肅，政府計畫對聯合參謀本部將軍及任職2年以上的中校、上校級軍官進行人事調整。（圖／路透社）

根據南韓《中央日報》報導，聯參議長陳永承已明確表示，軍方計畫全面更換聯參所屬的大部分將軍，以及任職2年以上的中高階軍官。對此，韓聯參相關人士回應稱，「正在研究人事改革方案，尚未作出最終決定。」

廣告 廣告

而南韓總統李在明將對擁有軍令權的聯參指揮層進行全盤調整，因此被解讀為想透過人事革新重建軍方信任，並提升組織掌控力。若按照陳永承的指示進行人事調整，約有40名聯參所屬將官將調任至國防部及各軍種，由聯參外部任職的將領將補位接任。

南韓軍方預計本月底完成調整，上校及將軍級軍官最快將於12月或明年1月進行人事調動。由於將軍級軍官人事權歸屬國防部，而中級軍官的任命由各軍本部掌握，最終決定仍取決於國防部的判斷。

更多FTNN新聞網報導

金正恩100枚核彈在手？李在明示警：研發已近完成

任內最後出訪？日本首相石破茂擬9月底訪南韓 下台前再會李在明

中俄緊追在後！川普下令戰爭部重啟核試：恰當之舉 逾30年政策突轉折

