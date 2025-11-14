整脊師性侵人妻噁喊「這9字」 遭判刑4年8月

彰化一名人妻獨自前往健康保養中心，遭到負責人性侵。（示意圖／翻攝自Pexel）





彰化一名人妻小芯（化名）獨自前往健康保養中心，遭到負責人阿昇（化名）性侵，造成她受有複雜性創傷後壓力症，彰化地院判處阿昇有期徒刑4年8月，可上訴。

判決書指出，小芯過去曾多次由丈夫陪同前往彰化一處健康保養中心，就在2024年11月11日下午5時30分許，小芯因丈夫無法陪同便獨自前往，阿昇竟在進行整脊按摩的過程中伸出狼爪。

小芯指出，阿昇在療程中先是要求她脫去外衣、趴臥在工作床上，並以「尾椎骨移位」為由，做出不當肢體碰觸，隨後又誆稱要進行「乳腺保養」，還在手上塗潤滑液侵犯，她當下以「這太超過了、太多了、你不要這樣子」等言詞制止，但阿昇竟戲謔回應「我不知道妳這麼敏感」、「要不要先約下次的時間」等語。

對此阿昇辯稱，「小芯是我的客戶，已經到我這邊整脊5～6年了，案發當天我也是按照之前的流程幫她整脊，並沒有猥褻或性行爲。」並表示，「我對小芯很好，想不到她會污衊我，我一直教育我的學生，不要只想著賺錢，重點在於解決客人的酸痛。」

彰化地院經審理，阿昇利用整脊的機會對小芯犯行，造成她有複雜性創傷後壓力症，長期接受心理治療，且阿昇否認全部犯行，並未與小芯 和解， 最終依強制性交罪，判處阿昇有期徒刑4年8月；可上訴。

