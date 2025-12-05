整袋蛆蟲貓屍！兩垃圾袋裝12具貓屍 信義女遭控「狠心虐貓」

民眾在垃圾袋中發現2具貓咪遺骸。（圖／民眾提供）

台北市信義區近日爆發嚴重虐貓事件，至少造成14隻貓咪死亡。涉案的游姓女子從今年8月起就多次遭通報疑似虐待動物，12月4日晚間更被愛心人士當場攔截發現她丟棄的垃圾袋中有2具貓屍。警方與清潔隊其後在垃圾焚化廠追回另一袋垃圾，裡面驚見10具貓屍。此事件引發外界質疑台北市動保處是否及時介入處理，警方目前已依動物保護法展開調查，釐清游姓女子是否涉及故意虐待動物行為。

民眾在垃圾袋中發現2具貓咪遺骸。（圖／民眾提供）

12月4日晚間7點多，台北市信義區富陽街發生令人震驚的虐貓事件。當時有愛心人士發現游姓女子提著兩袋垃圾準備丟棄，因懷疑內有動物遺骸而立即攔截。在警方陪同下檢視垃圾袋內容物，發現裡面確實有2具已難以辨別的貓咪屍體，且袋內滿是蛆蟲。

事件發生後，愛心人士迅速聯絡清潔隊，趕往垃圾焚化廠攔截另一袋垃圾，結果又找到10具被丟棄的貓咪屍體，使這起事件的受害貓咪總數增至14隻。

游姓女子提著兩袋垃圾，裡面裝的是貓咪屍體。（圖／警方提供）

據了解，游姓女子的租屋處早在8月就有問題。附近鄰居曾多次投訴聞到惡臭，動保處於8月16日進行第一次訪視時，就已扣留4隻貓咪及1具幼貓屍體，並將游姓女子移送刑事偵辦。然而，直到11月22日及28日，仍持續發現有貓狗受害，導致第二次的刑事偵辦。12月2日，動保處更直接認定有消極不作為的虐待動物情形。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，如果動保處在11月28日案發時能更認真地稽查，至少後面還能救出兩隻貓咪。愛心人士質疑動保處沒有盡早介入處理，導致最終釀成14隻貓咪死亡的悲劇。

從今年八月開始動保處就有到游姓女子租屋處訪視。（圖／民眾提供）

信義分局六張犁派出所副所長張簡京霆表示，本案將交由動保處帶回相關遺體進行鑑定。若致複數動物死亡情節重大者，依動保法可處1至5年有期徒刑，併科50至500萬元罰金。游姓女子是否涉及故意虐待、是否屬於累犯以及未來可能面臨的刑責，都需等待動保處的鑑定結果。

