整袋金紙灰丟垃圾車 南投清潔員瞬間遭灰塵淹沒

讓人捏一把冷汗的驚險意外發生在南投草屯！昨(23)日下午，公所的垃圾車正在執行任務，經過仁愛街時，有民眾丟了1包黑色塑膠袋，清潔隊員接過來，啟動壓縮板，沒想到垃圾袋瞬間爆開，當場塵土飛揚，還噴得清潔隊員一身灰，眼睛一度睜不開來！後來才知道民眾丟的竟然是一整袋的金紙灰燼和香灰，根本沒有先處理，就直接倒進垃圾車車斗！

才接過垃圾袋順手丟進車斗，下一秒卻爆開瞬間灰煙瀰漫，清潔隊員直覺把頭撇向右邊，但滿身灰眼睛也完全睜不開，趕緊打開防護柵欄下車遠離，灰隨風飄散還有人一時誤認，以為爆炸隊員身上著火冒煙，目擊者張先生VS.記者：「丟進去擠壓碰一下，(人被噴得全身都是)，有啊，他就來我這邊，借高壓風槍，讓他清理。」

驚險瞬間讓人看了捏把冷汗，昨(23)日下午南投草屯鎮公所，垃圾車正在執行公務沒想到，再平常不過接下民眾的垃圾，但袋子裡面滿滿的金紙灰燼，還有香灰一往車斗裡面丟去，竟然灰燼四散眼睛差點受傷，南投草屯鎮公所清潔隊隊長游進鴻：「民眾沒有告知說，她裡面裝的是香灰，而且她那個(垃圾袋)它是裡面充滿了空氣，(啊有受傷嗎)，沒有沒有，有問過，主要是眼睛啦，是還好，沒有(受傷)。」

細小的灰燼瞬間被氣流帶起，周邊全部都變得霧濛濛一片，清潔員首當其衝被灰塵籠罩，對呼吸道健康也會有所影響，長期下來恐怕造成職業傷害，非當事金紙店業者：「把那個香灰然後弄水，把它澆成就是膠狀，再把它丟到垃圾車上面，這樣會比較安全。」清潔人員很困擾更讓人擔心，如果金紙灰餘燼沒完全熄滅，當垃圾車在壓縮的過程當中，可能引發火災後果不堪設想。

