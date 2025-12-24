整袋香灰丟垃圾車 南投清潔員遭噴一身灰

站在車尾的清潔隊員正在收運垃圾，一包剛接手的垃圾剛丟進去突然間爆開噴出大量煙塵，清潔隊員狼狽轉身。南投縣草屯鎮清潔隊23日下午在仁愛街318巷口附近執勤時遇到民眾丟出整袋的香灰，清潔隊員被噴了一整身，趕緊到旁邊住宅求助。

附近居民說道，「他是不是丟著，壓榨，碰一聲！」

草屯鎮公所清潔隊隊長游進鴻回應，「民眾他沒有告知說裡面裝的是香灰，而且它是裡面充滿了空氣，所以我們隊員在接那個垃圾袋之後，整個香灰就從那個洞口噴發出來，造成我們隊員身體整個噴到，整身都是這樣。」

廣告 廣告

香灰丟入垃圾車造成噴發不是第一起，之前彰化市也曾發生類似狀況。

台中市中西區清潔隊表示，香灰可能含有餘燼，壓縮擠壓下容易引發火勢或塵爆，正確的作法應該先將準備丟棄的香灰用水充分澆濕，成塊狀或泥狀後再放入袋子綁好丟棄。

台中市中西區清潔隊長李秋靜說明，「香灰我們會建議就是先用水把它淋濕，然後攪拌成塊狀，或者是充分淋濕之後用垃圾袋把它打包，再交由垃圾車處理。」

另外包括過期麵粉等粉狀物品也會有引發塵爆風險，垃圾袋內空氣可盡量排空。草屯清潔隊表示，該名清潔隊員就醫並無大礙，後續也會提醒隊員遇到可疑物品提高警覺，也會加強宣導。