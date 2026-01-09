整路碎念到站不下車！ 司機乘客駕駛座大打出手

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區昨(8)日晚間7點多發生一起鬥毆案，一名82歲黃姓乘客上了公車後，除了向司機詢問路程，不斷碎念，到站後還不願下車，持續對林姓司機叫囂，甚至直接出手攻擊，引發林姓司機不滿，雙方爆發肢體衝突，開始在駕駛座互毆。警方獲報趕赴現場，將兩人帶返所了解狀況，雙方均表示將提出傷害告訴，今(9)日上午10點也雙雙被移送至新北地檢署偵辦。

站在車門旁邊緊抓扶手，不斷向司機叫囂，車上乘客全傻眼，但誇張行徑還沒完，出手攻擊，出拳又出腳，每一下都用盡全力，讓駕駛忍無可忍，雙方互毆，駕駛座直接變成拳擊賽場，雙方互不相讓僵持了好長一段時間，員警到場勸阻也費了好大力氣。

員警說：「鬧夠了沒，鬧夠了沒，他啦，鬧夠了沒。」面對員警喝斥仍然不願善罷甘休，緊緊抓著扶手說什麼就是不下車，警把他拉到車外，坐在地上還是不忘挑釁車上司機，員警無可奈何只好把他帶到車外，避免兩人繼續互相攻擊。

事發在8日晚間7點多，黃姓乘客從溪福里搭上847號公車，途中除了向林姓司機詢問路程，還持續碎碎念，沒想到到站後不但不願下車還出手攻擊，雙方爆發肢體衝突，警方獲報也趕緊到場阻止。

板橋分局信義派出所所長鄭文傑說：「現場將兩人帶返所偵辦，雙方互相提出傷害告訴。」

當事客運公司說：「對該駕駛我們會來輔導，然後也會跟所有駕駛來做宣導，(雙方)都只是輕微的擦傷而已，那只是說當時因為那個，情緒，雙方情緒都不佳啦，所以有點輕微的那個肢體衝突。」亞東醫院站人來人往，有不少乘客及病患出入，這次公車上爆發嚴重肢體衝突，也嚇壞不少民眾。

