整過頭？明日花綺羅「缺牙拜年」畫面曝光 醫猜手術1步驟出問題

日本前AV女優明日花綺羅2026元旦在社群PO出影片祝賀粉絲新年快樂，儘管她全程笑臉迎人，並自嘲缺了一顆門牙，但此事仍引發網友討論，不少醫師都對此表達看法，推測明日花綺羅是在整形麻醉時出了狀況。

明日花綺羅有整形早已眾所皆知，但影片裡她多次咧嘴大笑露出少了門牙的模樣，自嘲的勇氣讓AV達人一劍浣春秋深感佩服，也好奇「她怎麼會搞成這樣？」

明日花綺羅缺牙引起討論。（翻攝自X@asukakiraran）

影片引來整形醫師留言，表示從麻醉師的角度觀察，推測明日花綺羅的缺牙，可能在整形手術進行全身麻醉時出現缺氧，但現場缺乏專業麻醉師，醫護人員慌亂搶救的過程中傷到牙齒。另一名整形醫師也持相同看法，認為是全身麻醉造成的後遺症，呼籲大家整形最好挑選有合格麻醉師的診所。

