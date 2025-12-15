整鈔機變哆啦A夢任意門！不肖業者放52億進機器 下一秒直接洗到國外去

陳男透過承租保全公司整鈔機的手法，在個人端與銀行端之間設下防火牆，規避大額交易通報的法令規範，並將款項轉匯國外，涉嫌洗錢逾52億元。示意圖

新北地檢署指揮新北市刑大偵辦洗錢案件，查獲欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌涉嫌透過與保全公司簽約承租整鈔機的手法，規避《洗錢防制法》大額通報規定，再將收受不明來源現金轉匯至國外，合計洗錢逾52億元，檢警今年10、11月2度執行搜索並拘提陳男，查扣現金1000萬餘元、北市大安區不動產3處，檢方偵結後，依《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌起訴陳男，並求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元。

《洗錢防制法》規定，從事超過50萬元之大額交易須依法進行大額通報，但陳男自2024年3月起至今年8月間，陸續收受無合理來源且與收入顯不相當的現金52億3893萬餘元，並將收受款項陸續置入向保全公司承租的行動整鈔機內，保全公司再將同等金額匯入陳男指定帳戶後，陳男隨即將款項轉匯至國外。

陳男透過合法保全公司名義，佯稱業務所需租用行動整鈔機，交由保全公司名義進行運鈔、存提，規避大額交易通報，在個人端與銀行端之間設下「防火牆」，藉此規避法規針對大額交易必須進行通報的規範，以此手法進行洗錢犯行，檢警接獲檢舉後，今年10、11月2度執行搜索並拘提陳男，查扣資產現金1000萬餘元及北市大安區不動產3處。

陳男到案後始終否認犯行，但無法交代收受資金來源細節，對於相關情節供述避重就輕，並湮滅相關物證，且所涉洗錢金額高達52億3893萬餘元，嚴重危害金融秩序，檢方除依《洗錢防制法》特殊洗錢罪錢起訴陳男，並向法院具體求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元。



