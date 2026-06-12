整開五市地重劃工程動土 縣長期許運動公園提升生活品質

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整開五市地重劃工程動土將提升運動公園生活品質。（記者江乾松攝）

▲整開五市地重劃工程動土將提升運動公園生活品質。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府推動本縣公共設施通盤檢討「還地於民」，執行竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程，苗栗縣長鍾東錦為工程主持開工動土，將導入多功能運動公園，期待工程如質如期完工，同時提醒營造公司車輛進出盡量不要影響週遭學生及居民，後續將與頭份各級民意代表討論頭份國中到運動公園興建地下道或天橋方案，讓學生通行更加安全。

頭份市蟠桃里高中預定地，長達數十年未能開闢使用，縣府團隊透過都市計畫檢討，以市地重劃方式辦理整體開發，以總經費一億六千四百七十萬元進行整地、道路、排水、管線及公園等基礎建設，將打造結合地下滯洪池設施的多功能運動公園，兼具「生活品質」與「防災韌性」的整體規劃。

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縣富地政處長梁煜誠說明，本案透過市地重劃，預計可取得約一點五公頃公共設施用地，其中公園約一點二公頃、道路約零點三公頃，並提供約二點五九公頃住宅用地；運動公園部分規劃五人制足球場、二百公尺跑到操場、兩面籃球場、兩面排球場，以及地下滯洪池設施，降低暴雨或颱風期間淹水風險。

苗栗縣長鍾東錦、議員陳永賢、徐功凡、蕭詠萱、立委邱鎮軍秘書、議員鄭聚然秘書、竹南鎮代會主席何秀綿、頭份市公所機要秘書以及各級民意代表等人共同為「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程」持鏟動土、焚香祝禱工程順利平安。

縣長鍾東錦表示，蟠桃里文高二預定地解編之後按中央政策還地於民，其中公設用地將打造多功能運動公園，完工後上課時間將歸頭份國中管理，放學時間則歡迎附近鄉親來運動，不僅學子受益居民也能受益；至於通行問題則將請各級民意代表共同討論，是否要做地下道或打造特色天橋，讓前往運動公園的學子或居民通行更加安全便利，也讓市容更漂亮、更完美。縣長鍾東錦感謝所有關心地方發展的夥伴、長期支持本案推動的土地所有權人與地方先進，以及縣府地政處團隊短時間把本案規劃完成，而頭份國中學學生一直增加，除了要再蓋三十五間教室以外，待本案操場完成後，緊接著要執行頭份國中現有操場改建地下停車場，讓附近有足夠停車空間解決民眾困擾，縣府團隊持續努力推動對地方發展有幫助的政策，改善蟠桃里、中興里鄉親生活品質。

縣府地政處補充，「整體開發範圍五」為「整體開發範圍二」後第二案動土的整體開發區，竹南頭份都市計畫還有二十案待辦理，全縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案整體開發共計二0四案，後續將依序持續推動，落實「解編過去，重劃現在，共築未來」的願景。