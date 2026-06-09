整開五市地重劃工程動土 鍾東錦期許運動公園提升生活品質
苗栗縣政府推動本縣公共設施通盤檢討「還地於民」，執行竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程，9日苗栗縣長鍾東錦為工程開工動土，將導入多功能運動公園，期待工程如質如期完工，同時提醒營造公司車輛進出盡量不要影響週遭學生及居民，後續將與頭份各級民意代表討論頭份國中到運動公園興建地下道或天橋方案，讓學生通行更加安全。
頭份市蟠桃里高中預定地，長達數十年未能開闢使用，縣府團隊透過都市計畫檢討，以市地重劃方式辦理整體開發，以總經費1億6,470萬元進行整地、道路、排水、管線及公園等基礎建設，將打造結合地下滯洪池設施的多功能運動公園，兼具「生活品質」與「防災韌性」的整體規劃。
地政處長梁煜誠說明，本案透過市地重劃，預計可取得約1.5公頃公共設施用地，其中公園約1.2公頃、道路約0.3公頃，並提供約2.59公頃住宅用地；運動公園部分規劃5人制足球場、200公尺跑到操場、兩面籃球場、兩面排球場，以及地下滯洪池設施，降低暴雨或颱風期間淹水風險。
9日苗栗縣長鍾東錦、議員陳永賢、徐功凡、蕭詠萱、立委邱鎮軍秘書、議員鄭聚然秘書、竹南鎮代會主席何秀綿、頭份市公所機要秘書以及各級民意代表等人共同為「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程」持鏟動土、焚香祝禱工程順利平安。
縣長鍾東錦表示，蟠桃里文高二預定地解編之後按中央政策還地於民，其中公設用地將打造多功能運動公園，完工後上課時間將歸頭份國中管理，放學時間則歡迎附近鄉親來運動，不僅學子受益居民也能受益；至於通行問題則將請各級民意代表共同討論，是否要做地下道或打造特色天橋，讓前往運動公園的學子或居民通行更加安全便利，也讓市容更漂亮、更完美。
鍾東錦感謝所有關心地方發展的夥伴、長期支持本案推動的土地所有權人與地方先進，以及縣府地政處團隊短時間把本案規劃完成，而頭份國中學學生一直增加，除了要再蓋35間教室以外，待本案操場完成後，緊接著要執行頭份國中現有操場改建地下停車場，讓附近有足夠停車空間解決民眾困擾，縣府團隊持續努力推動對地方發展有幫助的政策，改善蟠桃里、中興里鄉親生活品質。
地政處補充，「整體開發範圍五」為「整體開發範圍二」後第2案動土的整體開發區，竹南頭份都市計畫還有20案待辦理，全縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案整體開發共計204案，後續將依序持續推動，落實「解編過去，重劃現在，共築未來」的願景。
更多新聞推薦
其他人也在看
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
北市北門捷運站出口驚現天坑！變電箱遭吞噬 市議員示警
[Newtalk新聞] 台北市大同區北門捷運站3號出口外，今日上午10時41分發生道路塌陷意外，台電的變電箱都陷落其中，警方獲報後已到場拉起封鎖線進行警戒，避免民眾靠近發生危險，並同步通報台電人員到場處理後續狀況。台北市議員林亮君提醒，現場暫時不影響車輛交通，請大家經過附近時多加留意。 北市工務局指出，該處是鐵路局轄管的土地，旁邊有委託國家住都中心的建案，針對突然陷落原因，北市工務局已經協助通知相關單位開挖，釐清詳細塌陷原因。 由於路面坍塌位置距離市民大道只有兩個車道的距離，加上路面塌陷恐有地底被掏空隱憂，北市議員陳怡君建請建管處與新工處，針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，以維護重大交通設施之公共安全。 陳怡君呼籲台北市府採取科技手段，包含透地雷達巡檢精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空；在坍塌處周圍設置「地體變形監測」一旦發現數據有異常位移，立刻預警，務必對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋，保障市民用路安全。查看原文更多Newtalk新聞報導離譜！員林客運乘客撐傘搭車 車輛老舊漏水遭網友撻伐彰化地院法官縱放2毒駕犯！引爆網友怒火 前檢察官
雲縣府挹注近890萬 提升四湖運動休閒與農業生產環境
雲林縣政府持續推動地方建設，兼顧運動休閒與農業發展，籌措近890萬元，辦理「四湖鄉運動公園設施增設遮陽網工程」與「飛沙農地重劃區農水路改善工程」，提升鄉親運動休憩品質與農業生產環境。縣長張麗善8日率地政處、交通工務局人員，會同縣議員蘇國瓏、四湖鄉長吳勁葦及鄉代會主席吳顯志等地方民意代表會勘二項工程，了解工程規劃內容並聽取地方意見。張麗善表示，近年全民運動風氣日益興盛，皮克球深受各年齡層民眾喜愛，四湖鄉運動公園已成為地方重要運動休閒場域。然而，現有皮克球場缺乏遮蔭設施，夏季高溫及強烈日照不僅影響運動舒適度，也增加運動風險。經四湖鄉公所提報改善計畫並完成現勘評估後，縣府核定補助480萬元設置電動遮陽網系統，提供更友善、安全的運動環境。四湖鄉公所表示，該工程完工後可有效降低日照與高溫影響，提升場地使用品質，同時延長設施使用年限，同時能帶動更多民眾前往運動休憩，享受健康生活。 張麗善指出，四湖鄉飛沙農地重劃區於75年完成重劃，區內部分農水路因年久失修，路面及溝渠破損情形嚴重，不僅影響農民耕作與農產運輸，也有安全疑慮。本次修繕農水路係地方透過議員蘇國瓏等地方人士反映後，縣府地政處完成改善工程計畫
鄭朝方答應出戰竹縣？他喊：選舉不是選爽的
[NOWNEWS今日新聞]民進黨新竹縣長人選提名傳出確定將於今（10）日徵召竹北市長鄭朝方出戰，下午將由總統兼民進黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。鄭朝方在消息曝光後回應，強調目前仍會持續做好市政工作...
連日豪大雨猛灌！全台水庫暢飲破2.5億噸…南部唯獨這水庫「0%」原因曝
梅雨鋒面發威，全台各地連日豪大雨，讓水庫入流量將近2.5億噸，經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水的供應獲緩解。當全台各水庫蓄水量提升，唯獨位於高雄燕巢區的阿公店水庫仍維持「0%」引起關注；不過該水庫是全國首座以防洪為主的水庫，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作的水庫，因此，空庫期間作為滯洪空間使用。
同樣40坪價差破千萬 永慶房屋：新北40坪以上住宅大樓最熱銷
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，比較台北市與新北市不同產品別、坪數帶的平均總價。數據顯示，台北市不同的住宅產品間，坪數越大，總價價差愈大；這也意味著，消費者的空間需求越大，買公寓越划算。新北市雖然也有相同趨勢，但是不同坪數的住宅產品價差幅度相較台北市來得和緩。 細看台北市不同產品類型、不同坪數下平均總價的差異，當...
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
殷瑋搶答遭綠質疑！蔣萬安力挺
[NOWNEWS今日新聞]台北市研考會主委殷瑋近期為市政辯護頻頻站上第一線，昨更和民進黨市議員何孟樺唇槍舌戰，何更不爽嗆「現在到底誰是市長」。對此，台北市長蔣萬安今（10）日護下屬，稱政務官本就應該為...
國民黨預計7月1日提名6縣市長拚連任 傳部分首長拒絕「不想太早進入選戰模式」
國民黨主席鄭麗文目前人在美國訪問，中常會暫停召開兩周，鄭麗文回台後就將召開行動中常會，全代會前將先去台東與澎湖，這被黨內認為是較為藍軍也不排斥鄭麗文到場的縣市；而目前還有包含基隆、台北、桃園、南投等6縣市藍軍首長是連任，黨中央預計7月1日的中常會上提名這些連任首長，但卻傳出部分首長不願這麼早被提名的聲音。國民黨全代會將在7月25日在北市成功高中登場，本次全代......
同台小尷尬！李四川致詞未點名白小雞 中藥公會理事長直言挺蘇巧慧
新北市中藥商業同業公會今（10）日在三重區先嗇宮舉行80週年慶，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧均出席活動。有趣的是，新北市選戰宣稱「藍白合」，民眾黨市議員第4選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷也到場，但李四川致詞時，只點名一起陪同上台的國民黨市議員參選人蔡政呈，未點到坐在台
最新雨量預測出爐 7縣市山區達「停班停課」標準
即時中心／廖予瑄報導受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，高雄市部分地區已達到停班、停課標準，明（10）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。根據中央氣象署今（9）日晚間7時所公布的最新預測資料顯示，全台共7縣市山區24小時內雨量達到停班、停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。
基隆大雨！路樹傾倒壓高壓線 近2000戶停電待搶修
受滯留鋒面及西南氣流影響，基隆市今天（9日）上午持續強降雨，中山區中和路170號附近樹幹傾倒，壓到高壓纜線，恐影響公共安全，市議員施偉政通知台灣電力派員中午前往搶修，台電人員預估要停電1小時將樹木移除。施偉政指出，今天上午近11點左右，中和里蘇彩雪里長、和慶里陳嘉和里長都接獲民眾通報，在中和路170
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
羈押原因卷內證據都有！ 中高院發回碾壓警長毒駕案更裁
彰化縣施姓毒駕犯脫逃致碾壓溪湖分局陳姓所長骨折無保請回案，經彰化地檢署提出抗告，台中高分院審理後，今（10）日撤銷原裁定，發回彰化地院，重新審理裁定。
鄭文燦案「最關鍵証人」廖俊松詰問頻跳針 旁聽民眾譏：有意識的亂講
【記者張沛森／桃園報導】海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內辦理華亞科技園區土地擴大開發案，收受鴻展公司股東廖俊松、廖力廷父子5百萬元賄款案，桃園地院今天（9日）繼續傳喚最關鍵證人、鴻展公司董事長廖俊松進行交互詰問。廖俊松上月出庭時當庭自曝患有輕微失智症，在法庭上頻頻跳針；今天詰問時面對關鍵問題一再避重就輕，不斷跳針，無關案情部分則是對答如流，連旁聽民眾也難以接受，譏諷他是「有識識的『亂講』」！