整間公司剩我在撐！新人怕離職「賣場直接沒人」：我能走嗎？

剛出社會第一份工作，本以為能穩穩做滿試用期，沒想到公司人越來越少，最後竟只剩自己一人撐起整個賣場。近日一名女網友在社群上發文求助，詢問自己是否該「為了公司沒人」而留下，引發大批網友討論。許多網友直言，「沒領到當老闆的薪水，就沒必要操老闆的心」、「找不到人替補是公司的問題」

原PO在Dcard上以「離職需要顧慮公司沒員工嗎？」為標題發文表示，她在9月中進入一間觀光工廠擔任賣場人員，當時公司內部人力已相當緊繃，「整個公司只有3個主管（包含老闆）、兩名老員工加上我」。然而短短三個月後，人員再度出現變動，如今僅剩原PO與一位新同事，但對方下個月就要調去門市，「賣場只會剩下我一個人」。

原Po提到，公司似乎也沒有打算增聘人手，她離職後，整個賣場將由主管硬撐維持運作。原PO坦言自己相當煎熬，「這樣我離職了賣場就是主管要負責顧，賣場就沒有賣場人員了」

貼文曝光後，引發許多網友熱烈回應，紛紛勸她別替公司操心，「沒領到當老闆的薪水，就沒必要操老闆的心」、「你又不是老闆，不用管那麼多。」、「如果有繼續給你薪水你就稍微去巡邏一下，沒給就管他去死」、「我以前也會這樣想，後來發現但是他們卻不會為你著想何必呢？自己最重要，好聚好散」



