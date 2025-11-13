整間都是木製品！新竹家具店倉庫起火 大火狂燒畫面曝光

新竹縣新豐鄉埔和村埔頂台15線附近，在地經營43年的「諾亞實木家居」家具行，今（13）日下午4時53分許發生火警，起火地點為家具行內部的鐵皮倉庫，現場一度濃煙竄天，火勢驚人。

新竹在地43年的家具店驚傳火警，大火非常猛烈。（圖／新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局接獲報案後，立即派遣新豐、山崎、湖口、豐田、新埔、竹北及第一大隊等單位，共出動15車39人前往現場搶救，並出動「新工救災機器人」協助滅火作業。

消防人員抵達現場後發現，倉庫為鐵皮結構，內部存放的幾乎都是實木材質的家具，家具堆放密集，火勢一度呈現悶燒狀態，一發不可收拾。消防人員目前已佈署3條水線射水灌救，持續全力撲滅火勢中。

由於倉庫內部全面燃燒，救災人員持續以水線射水搶救，火勢仍在控制當中，起火原因仍待消防單位進一步調查釐清。

