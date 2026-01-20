整隻野生龍蝦鋪上披薩！達美樂「金沙起司火山」限量500份豪華開吃

「達美樂」與米其林入選餐廳「辰園」，聯手推出奢華的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。

一年之初就是要吃得豪奢，才有開運感！「達美樂」這次首創「金沙起司火山」，還推出奢華聯名款，把整隻野生大龍蝦鋪進披薩，全台限量只有500份。「7-ELEVEN」也推出極限量阿里山藝伎咖啡，手沖單杯要價2,000元，打破超商咖啡天花板，話題十足。

達美樂今年特地與「台北喜來登」米其林入選餐廳「辰園」，聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，嚴選整隻加勒比海野生大龍蝦，用鮮甜龍蝦肉搭配慢炒保留鹹蛋黃香氣的濃郁起司醬，每口都有豪華海味大爆發。

「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」放進整隻加勒比海野生大龍蝦，每一片都能咬到彈牙甜美的蝦肉。（3,888元／份）

全台限量500份，每組售價3,888元，並附專屬「金典龍蝦盛宴盒」，裡頭裝著已經取出蝦肉的整尾龍蝦殼，披薩刀與賀年卡，讓視覺和味覺都有滿滿富貴吉祥的氛圍。

「海陸金沙起司火山披薩」吃得到干貝、蝦仁與炸雞，集結海陸滋味。（499元／份）

若想輕鬆享受金沙起司風味，也有平價版「海陸金沙起司火山披薩」，集結厚實干貝、脆口鮮蝦與外酥內嫩的炸雞，整片披薩沾著金沙起司吃，鹹香提味。即日起到2月1日有外帶嘗鮮價499元，2月2日至22日外帶半價優惠550元。

加入慢炒鹹蛋黃的起司醬，更加鹹香，建議不要一次沾太多，味道更平衡。

不只披薩店，超商也推出頂規咖啡。7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，單杯手沖2,000元，每杯會再附3張禮賓券，可兌換200元以內的手沖咖啡。

「7-ELEVEN」推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，入口有優雅橙花與蜂蜜香氣，尾韻是檸檬草的清新。（2,000元／杯，7-ELEVEN供圖）

之所以單價這麼高，是因為這款咖啡採用阿里山最著名莊園藝伎水洗豆，曾榮獲2025藝伎水洗組特等獎，每批量極少、需手工挑選與烘焙，入口先是優雅橙花與蜂蜜香氣，尾韻伴隨檸檬草的清新。

「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」喝得到明顯的蕉香，濃醇不膩。（85元／中杯，7-ELEVEN供圖）

另外，也有價錢比較親民一點，獲得2025年藝伎水洗組頭等獎的「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，手沖每杯450元，入口有清新野薑花與糖漬柑橘風味，尾韻帶無花果乾舒適果韻，限量21家門市販售。CITY CAFE也推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，濃郁香蕉香氣結合拿鐵，購買即贈送「元寶印章筊」，新春開運與美味一次到位。



