整隻鱉做成糖葫蘆！林進不忍曬照驚恐發聲 網湧入朝聖：好殘忍

娛樂中心／蔡佩伶報導

林進透過社群分享生活。（圖／翻攝自IG）

知名網紅林進除了拍攝影片之外，也時常透過社群跟粉絲分享生活近況，日前他曬出糖葫蘆的攤位照片，驚見整隻鱉裹糖販售讓他驚恐不已，直呼：「龜蜜不行」。

從林進曬出的照片可以看到，攤位上除了有一般常見的草莓、番茄口味的糖葫蘆之外，最吸眼球的莫過於一旁用竹籤串起的整隻鱉以及蝦子，讓林進看了表示：「不是沾了糖什麼都可以吃」，他認為蝦子就算了，但對於鱉口味的糖葫蘆，他完全不能接受，「龜蜜大不行」。

貼文很快吸引眾多網友朝聖，大多粉絲都跟林進一樣被嚇壞，「為什麼要破壞糖葫蘆的美好」、「好噁」、「好殘忍」，也有網友好奇攤位在哪裡，但林進並未回應，事實上，去年（2025）就曾有陸媒報導，在中國東北有攤販開賣「冰糖龜蜜」，還有網友試吃後形容味道「甜甜的、麻麻辣辣的」覺得口感有些奇怪。

林進看見鱉製成的糖葫蘆嚇壞。（圖／翻攝自林進IG）

