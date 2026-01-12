整頓市區占道亂象 雲林警攜手清潔隊還路於民

cnews204260112a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為提升雲林縣斗六市及莿桐鄉等，市區交通秩序與用路安全。斗六警分局員警會同斗六市、莿桐鄉公所清潔隊員，同步展開道路環境清理專案。斗六警分局表示，針對市區多處被雜物占用的路段，進行全面清除。專案鎖定斗六市中華路、莿桐鄉和平路、光復路等路段，部分道路兩側，長期被盆栽、雜物、攤販設備等占用，不僅影響車流動線，也危及行人安全。

警方表示，當天先由員警到場勸導，要求住戶與店家，自行移除障礙物，再由清潔隊員，協助後續清除。整體行動獲得附近商家與住戶的良好配合，順利為用路人恢復通暢空間。

斗六警分局指出，少數民眾經常以交通錐、水桶、盆栽等方式占用道路，一經查獲，除要求立即排除障礙外，並將依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款規定，對行為人或雇主處以1200元以上、2400元以下罰鍰，以確保道路環境安全。

斗六警分局長李宗儒表示，警方將持續會同清潔隊執行清道勤務，針對占道情形加強勸導與取締。他也呼籲，民眾與商家共同維護道路暢通，若發現騎樓、人行道或道路遭堆物阻礙，可立即撥打110或聯繫轄區派出所反映，一同打造更安全順暢的用路環境。

照片來源：雲林縣警方提供

