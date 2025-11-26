整頓醫美掀內戰「40團體今天攤牌」 石崇良表決心：愛美不該送命！

衛福部近期預告《特管辦法》修正草案，強化醫美管理措施，包括要求執行醫美須接受一般醫學訓練、醫美診所接受評鑑等規定，引發醫界嚴重分歧。衛福部長石崇良今(26)日表態堅持「溯及既往」原則，強調「人不應該因愛美枉送生命」，認為公益大於私益，既然發現制度缺漏就應該補起來。

石崇良強調「人不應該因愛美枉送生命」，認為公益大於私益，既然發現制度缺漏就應該補起來。(圖/中天新聞)

衛福部此次醫美管理改革，主要目的在終結醫學生畢業後「直美」現象，但相關規範引發醫界內部嚴重對立。醫師公會全國聯合會明確反對執行醫美要求一般醫學訓練、限制專科等「溯及既往」措施，也不贊成醫美診所強制納入評鑑。反觀台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體則聯合力挺衛福部，並批評醫界內「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

石崇良今日出席立法院衛環委員會時受訪表示：「愛美是人的天性，這無可厚非，但是不應該因為愛美而枉送生命」，他強調基於病人安全權益最高考量，會要求提升醫美安全與品質。針對「溯及既往」爭議，石崇良表示，雖然基於信賴保護原則，過去處理通常不溯及既往，但當「公益大於私益」時，也會採取「過渡期」方式處理。

關於一般醫學訓練（PGY）制度，石崇良進一步解釋，該制度已行之有年，當初因為PGY實施，醫學系修業期從7年縮短為6年，臨床實作放到畢業之後，是一個完整的醫師基礎訓練搭配。但時至今日若發現有缺漏，就需要補起來，「用強制性的方式也應該去執行」。

衛福部將對醫美管理提出多項新規定，包括執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練；所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行。 （示意圖／Pixabay）

當被問及修法原訂明年元旦上路，是否會因為諸多意見而延後時，石崇良表示，特管辦法修法預告除醫美管理外，也包含實驗室自行開發檢測管理，這已經訂有落日期限，明年一定要上路才能解決問題。他提到，衛福部今日將與40多個醫界團體討論，會根據討論結果來決定，但仍朝向明年元旦實施的方向進行。

衛福部日前公告的《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，對醫美管理提出多項新規定，包括執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練；所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限制必須是特定專科；針對執行高風險手術的醫美診所必須經過「評鑑」。這些措施引發醫界不同立場的激烈討論，後續發展值得關注。

