整頓醫美！石崇良：抽脂、削骨等高風險醫美納評鑑 最快明年上路

衛福部長石崇良表示，高風險醫美手術診所未來須通過評鑑。衛福部長石崇良。游騰傑攝



衛福部近期預告修正「特管辦法」，所有執行醫美手術的醫師都必須完成二年的PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練），即便是已經執業的醫師也必須「回醫院訓練」。衛福部長石崇良今（21）日再透露此次修法新制，將對最高風險的醫美手術納入診所評鑑機制，預計最快明年上路。

石崇良說明，未來醫美將採三級管理制度。首先，非侵入性醫美療程，如光電雷射、針劑注射等，須由完成PGY訓練的醫師執行；凡涉及手術的醫美項目，醫師必須完成大外科住院醫師訓練；高風險手術，包含如抽脂量達一定比率、削骨、全身拉皮等，除醫師資格要求外，執行的診所亦需通過評鑑。

他指出，過去基層診所無需經過評鑑即可執行高風險醫美，導致部分民眾在原無危及生命疾病的情況下，卻因醫美事故，剝奪民眾生命。「這是不對的，必須改革」，因此必須強化管理，這些高風險手術，如果是在醫院執行，不僅醫院醫師經過完整訓練，醫院整體也需經過評鑑。

石崇良直言，過去主管機關對高風險醫美診所「視若無睹」，沒有做好對民眾的權益跟生命安全把關，「我覺得是不對的」，醫美診所評鑑內容及相關項目標準，會依診所規模不同有相應調整，這部分尚需討論，但一切須以醫療品質與民眾安全把關為主。

衛福部拋出醫美改革草案，也引發部分醫界反彈。「形體美容外科醫學會」認為，草案未經公聽、未與醫界溝通，也未公布影響評估，在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流、緊急後送安全等關鍵議題上存在巨大風險，甚至恐讓特定團體壟斷醫美市場、傷害全民醫療權益。

對此，石崇良回應，外界的質疑聲音已聽見，並已指示醫事司召開相關會議，與各界進行溝通說明。不過他也強調，原則是確定的，因為尋求醫美的民眾本來沒有疾病上危害生命的狀態，但過去發生幾件不幸事件，卻因此剝奪一般民眾生命，必須要強化醫美管理。

