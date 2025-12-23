整頓「大峽谷」掃到颱風尾！ 建商哭訴處理費暴增十倍以上

在藍營舉辦的公聽會上，一位黃姓建商情緒激動地陳述廢土清運現況，講到一半突然坐下並落淚。（圖／TVBS）

高雄爆發美濃大峽谷爭議後，市府大力整頓，但卻有建築業者抱怨，土方處理費用大漲十倍以上，原來相關法規太過嚴格，加上現有的土置場不夠用，加上不法業者炒作，都讓建築成本大增，有建商在公聽會還一度哽咽掉淚。

在藍營舉辦的公聽會上，一位黃姓建商情緒激動地陳述廢土清運現況，講到一半突然坐下並落淚。高市議員黃香菽見狀立即安慰他，表示會協助處理相關問題。這名男子是高雄市建商公會的黃添銘理事，他表示因美濃大峽谷爭議後，高雄市政府開始嚴格整頓土石盜採和廢棄物清運，導致建商前期成本大幅上漲。

建築業者抱怨，土方處理費用大漲十倍以上，原來相關法規太過嚴格，加上現有的土置場不夠用，都讓建築成本大增。（圖／TVBS）

隔天，高雄市工務局也舉辦自治條例修正草案座談會。雖然經過一晚冷靜，黃添銘在提到敏感問題時仍忍不住再次表達不滿。他強調政府管制過於嚴格，反而讓最不法的業者有機可乘。

據了解，雖然高雄市已啟動南星計畫區的土置場，但因還需經由港務公司中間環節，成本仍居高不下。高市工務局長楊欽富對此表示會在稍後說明。

值得注意的是，藍營剛舉辦完公聽會，市府隨即舉辦座談會，使得這場土方問題從單純的商業議題升級為政治層面的爭議。（圖／TVBS）

值得注意的是，藍營剛舉辦完公聽會，市府隨即舉辦座談會，使得這場土方問題從單純的商業議題升級為政治層面的爭議。建商們希望相關單位能正視問題，提出合理解決方案，以減輕建築業者的經濟負擔。

