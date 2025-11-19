整頓「直美醫師」！ 衛福部修法：明年起未完成「2年PGY」禁施作醫美
從抽脂到電波拉皮，國內頻傳醫美整出人命亂象，衛福部為此正式修改《特管辦法》，整頓跳過專科培訓甚至畢業後臨床醫學訓練（PGY）便直接投入醫美市場的「直美」醫師。衛福部長石崇良表示，未來所有想從事醫美的醫師都必須完成2年PGY，即使是目前已執業的醫師也須回醫院補訓練，新法最快明年1月上路。但台灣醫師職業工會理事長陳亮甫表示，PGY課程內容並不包括任何醫美專業訓練，衛福部做此無意義之舉，恐怕只是「修理小孩給外人看」。
醫美亂象存在多年，外界普遍認問題出在「只要有醫師執照就可以做醫美」，導致不僅內外婦急等高壓力的科別，就連耳鼻喉科、家醫科、眼科等醫師都在搶做醫美。更誇張的還有「直美」現象，此名稱緣自日本，是指醫學生考上醫師執照後，連兩年的「一般醫學訓練」（PGY）都沒完成，就直接投入醫學美容市場。衛福部日前正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格的管理，限定未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，規定將在新法上路後2及3年內完成補正。
立法院社福及衛環委員會上午邀請石崇良今（19）日列席審查《家庭暴力防治法》部分條文修正草案。會前石崇良接受媒體聯訪時表示，醫學美容的管理，最主要是回到醫療品質與病人權益，修訂特管辦法、回歸專科醫師訓練的基本能力培養，各國都是朝這樣的方向發展，須以病人安全、權益為最大原則。石崇良指出，所有法規在修訂的時候，都會考慮到信賴保護原則，而信賴保護原則的處理通常有兩種，一種當然是不溯及既往；另外一種就是過渡，讓它有補正的機會，這兩者都是屬於信賴保護原則的執行方式。
石崇良強調，經權衡民眾的利益跟執業者的權益之間取得平衡，衛福部認為能力訓練還是最基礎的，所以給予一定的時間去完成補正之後，才能再繼續執行醫美，也就是要求目前已經在執業的「直美」醫師得全部回去完成PGY訓練。
北市醫師職業工會：衛福部公告如同拔草測風向
台北市醫師職業工會理事長陳亮甫強調，「直美」醫師確實是有待解決的問題，但PGY課程中毫未涉及醫學美容的課程及訓練，換言之，就算所有未受PGY訓練的醫師都回醫院花兩年完成課程，對於相關醫師提升醫美專業能力及素質也毫無助益，「讓人看不清衛福部這樣做的意義到底是什麼？難道只是回應社會觀感？」且依衛福部的規劃，該法明年1月生效後，所有未受PGY訓練的直美醫師2及3年內都要如數完成補正，更別提要去哪一家醫院接受PGY接受訓練，還要事先通過考試及面試，時間卡得這麼緊，實在令人為難。
陳亮甫認為，若新法上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美的醫師，必須重返醫院進行二年的PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本。陳亮甫強調，公告草案有如拔草測風向，雖然理由是要提升醫美病人的安全，但仍必須面對多重質疑。例如過去爆發重大病安疑雲者並非未經專科訓練之醫師，且全面限縮「直美」的同時，衛福部卻沒有提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格之醫師涉及醫療事故比例及調查等，真的修法之後就能降低醫美事故發生。
陳亮甫主張，為免浪費資源，從事醫美多年且記錄良好的直美醫師便不必再回醫院接受PGY訓練，但每年必須接受32小時甚至更常時間的醫美相關課程訓練。至於新進醫師欲進入醫美市場，就必須接受兩年的PGY訓練，且課程應特別加強醫學美容知識、病人溝通，倫理識能等。
