整頓「醫美亂象」衛福部禁令升級！ 石崇良：醫美診所須納評鑑 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

繼修法明年起要全面消滅「直美」醫師、堵死只要畢業就可做醫美的小門之後，改革醫美亂象，衛福部再加碼。衛福部長石崇良今（21）日證實，最新修法草案還將針對抽脂、削骨、拉皮等最高風險的醫美手術，不但限定執行醫師的資格，還將比照醫院，進行診所評鑑，為民眾的生命跟權益把關；石崇良坦言，過去沒做好把關「我覺得是不對的」、「所以需要改革」。

石崇良上午出席「2025幸福從鄰開始，從⼼延續研討會暨⾼齡樂活創意⽅案⼿冊頒獎典禮」，會前在接受媒體聯訪時，主動對媒體說明醫美改革的新方案。

廣告 廣告

石崇良說，對於醫學美容手術，最近預告的特管辦法裡面分三級管理，非侵入性的光電、雷射 、針劑等醫美處置要受完二年PGY（畢業後臨床醫學訓練），這是第一段；第二段，所有手術類的醫美都要有大外科的訓練；第三，高風險醫美手術，要執行的診所或醫療院所，也要經過評鑑。

其中最高風險，石崇良說，像是抽脂量達一定cc數、削骨、全身拉皮等，最高風險的手術，未來不只看醫師資格，還要看整個提供服務機構的品質跟安全，才能確保病人的權益。

石崇良指出，過去我們的診所是不接受評鑑，但回頭來看，這些高風險手術，同樣在醫院執行 就要接受評鑑，而手術安全不只有醫師，而是整個環境跟團隊必須要一起重視才有辦法，醫院都經評鑑制度，反思到了診所卻視若無事，沒有做好的把關，為民眾的生命跟權益把關，我覺得是不對的，所以我們需要來做改革。至於評鑑方式、內容跟標準，會因為規模不同做一些調整，可以討論，但必須把關。

衛福部拋出醫美改革，也引發「形體美容外科醫學會」反彈，認為草案未經公聽、未與醫界溝通，也未公布影響評估，在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流、緊急後送安全等關鍵議題上存在巨大風險，甚至恐讓特定團體壟斷醫美市場、傷害全民醫療權益。

石崇良回應，目前外界有些聲音，他已要求醫事司召開會議跟大家溝通、說明。不過，原則是確定的，因為尋求醫美的民眾本來沒有疾病上危害生命的狀態，但過去發生幾件不幸事件，卻因此剝奪一般民眾生命，必須要強化醫美管理。

至於「形體美容外科醫學會」拿急診醫師也可做醫美，質疑恐加劇急診人力流行。石崇良說，要求執行醫美手術醫師要具大外科資格，主要是希望有開刀房經驗，急診同時有內、外科的訓練，不過既然大家有疑慮，下週跟各醫學會的討論當中會去重新擬定，大原則就是要經過手術的訓練才可以執行醫美手術處置。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

低頭族注意！特定姿勢後「手麻」 恐是頸椎退化與神經受壓前兆

220萬人注意了！ 衛福部開放「終身一次免費篩檢」來了

【文章轉載請註明出處】