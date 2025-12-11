整骨師要求全裸治療！長達10次「舔下體、輕撫」 稱：刺激神經助療程

（社會中心／新北報導）新北市三重區一名陳姓整骨業者，被控以治療為名要求女客脫衣接受推拿，過程中多次伸手觸摸並涉嫌性侵。新北地方檢察署完成偵查後，依《刑法》利用權勢性交及猥褻罪起訴，並具體向法院請求量刑三年。

根據起訴書內容，受害女子因脊椎側彎問題，長期前往陳男經營的整骨工作室接受治療。起初僅為一般按摩調整，但自民國 111 年起至 114 年間，陳男逐漸要求女子脫去上衣及內衣，聲稱可「放鬆筋骨、方便施力」。隨後又以「衣物妨礙療程」為由，要求全身脫光進行推拿。檢方認定，陳男在此期間多次以手觸摸及舔拭被害人私密部位，行為不當且侵害性明確，總計至少發生十次。

案情曝光源於被害人保存的訊息紀錄。女子曾在訊息中表示，「全裸治療讓人覺得怪、也很不舒服」，並希望能結束療程，但陳男回覆稱「那是在刺激內部神經，屬於專業手法」，要求她繼續配合。事後女子感到身心不安，撥打 113 婦幼保護專線求助，經警方介入調查後才揭露整起案件。

示意圖／新北市三重區一名陳姓整骨業者，被控以治療為名要求女客脫衣接受推拿，過程中多次伸手觸摸並涉嫌性侵。（擷取自 免費圖庫freepik）

檢方指出，陳男長期以整骨、民俗療法之名取得顧客信任，卻藉機侵犯他人身體自主權。被害人在接受偵訊時情緒多次崩潰，供述內容具體且前後一致，並與通訊紀錄、治療時間及支付款項明確相符。

檢察官認為，陳男並非一時衝動，而是利用專業身分與被害人信任關係，多次實施性侵與猥褻行為，屬權勢濫用的典型案例。案發後他始終否認犯行，對受害人造成長期心理陰影，顯示悔意不足。

新北地檢署因此依《刑法》第 228 條第 2 項「利用權勢性交」及第 224 條「強制猥褻」罪名起訴，並具體建請法院量刑三年，盼藉此嚴懲違法行為，維護醫療及療程從業者的專業信賴基礎。

目前案件已移送新北地方法院審理，後續將由法院依證據審酌是否量刑加重，全案尚待司法進一步判決。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

