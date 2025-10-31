整體勞動條件仍堪憂 勞陣要求檢討移工政策、拒絕不當開放

在台移工上街頭陳抗。 圖：台灣移工聯盟提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣部分產業長期反應缺工，要求政府開放更多移工來台。行政院長卓榮泰在今年10月16日就表示，將於短時間內提出「全國勞動力總檢討」新政策，未來移工引進的速度、數量及方式都將與過去不同，勞動部昨天進一步提出「新方案」。對此，台灣勞工陣線嚴正表態，反對不當開放移工政策，並提出三大理由。

一、移工人數持續成長 缺乏整體規劃

移工人數近年急速成長，今年9月底已達858,939人，去年同期則為805,976人。但《就業服務法》在1997年修法後就已設有「警戒指標」，規範每年移工引進總人數。監察院在《107財調0046》及《107財正0016》兩案中均指出，行政部門對移工引進以及產業缺工狀況缺乏整體性規劃，並予以糾正。即便勞動部事後訂有指標，但迄今仍尚未提出確切總量數據。

二、強迫勞動疑慮未除 開放恐重蹈覆轍

今年9月底，國內知名自行車大廠巨大機械工業股份有限公司（捷安特母公司）因遭美國海關暨邊境保護局（CBP）質疑涉及強迫勞動，而被發布「暫扣令」（Withhold Release Order, WRO）。此事件印證民間團體長期警告：台灣整體聘僱移工制度恐觸及國際勞工組織（ILO）強迫勞動指標

勞陣指出，在移工勞動處境尚未改善前持續擴大開放，只會讓更多移工陷入剝削與人權侵害，使台灣面臨國際制裁與聲譽危機。在制度性剝削未解之前，無異於擴大強迫勞動風險。

三、違背補充性原則 低薪才是缺工主因

依《就業服務法》相關立法原則，目前移工聘僱應以「補充性」為原則，保障本國勞工就業權益為優先。《就服法》第46條雖允許在「國家重要建設工程」、「經濟社會發展需要」或「工作性質特殊、國內缺乏人才」等情況下，專案引進移工，但相關部會至今未明確界定標準。目前製造業與營造業已依此規定開放，若旅宿業亦將納入開放範圍，是否符合立法原意，亟待檢討。

此外，雇主所謂的「缺工」問題，根本原因在於低薪與惡劣勞動條件。根據《就業服務法》第47條，雇主在申請引進移工前，必須先以合理條件於國內招募未果後，方可申請。原本是希望藉此要求業者對本國勞工開出較高薪資吸引求職，但實際上，多數開放引進移工的職業別，薪資普遍停滯在3萬元上下，自然難以吸引國人就業。而聘僱移工後，更僅願意支付最低工資，並以獎金制度或津貼差異對本國籍勞工與移工間進行區別對待。這種制度性壓低薪資的做法，不僅造成移工在台不利處境，也繼續讓低薪產業持續低薪，無法吸引國人就業，強化「缺工又低薪」的矛盾現象。

勞陣長期主張，應全面檢討將移工政策工具化、壓低人事成本的聘僱模式。唯有落實改善工作條件，才能真正解決缺工問題。企業若一邊抱怨缺工，另一方面又不願提供合理報酬，只會讓台灣陷入「低薪地獄」與「勞動剝削」的惡名。

