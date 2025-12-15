整體規模可能達到千億美元 美財長預告明年初退稅「金額顯著」

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）指出，隨著《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）相關稅制調整正式生效，美國家庭在明年年初的報稅季，將有機會拿到金額顯著的退稅，整體規模可能達到千億美元等級。

貝森特日前在為川普政府經濟政策進行宣傳的行程前，接受《NBC10 費城》訪問時表示，OBBBA納入具追溯效力的稅務條款，將直接影響納稅人對今年度所得應繳稅額的計算方式，進而推升明年報稅時可退還的金額。



每個家庭大約可拿回1000到2000美元

他說明，該法案已於7月完成立法程序，但多數受薪階級納稅人並未即時調整薪資中的預扣繳稅額，因此在明年第一季申報所得稅時，實際繳納的稅款與新法適用後的稅負之間，將出現明顯差距，形成大筆退稅。「我認為整體退稅金額可能落在1000億到1500億美元之間，平均換算，每個家庭大約可拿回1000到2000美元。」貝森特說。

廣告 廣告

貝森特進一步指出，在完成報稅並拿到退稅後，納稅人勢必會調整後續的預扣繳稅額，使每月可支配所得隨之增加。他認為，這樣的連鎖效應將在2026年更為明顯，對家庭消費與整體經濟動能形成支撐。

這番談話也呼應川普政府近期反覆強調的政策主軸，即透過稅制調整與減稅措施，改善民眾面對高通膨環境下的生活負擔能力。OBBBA被視為其中的核心政策之一，不僅引入新的減稅安排，也同步延長2017年川普政府推動的減稅政策內容。

根據法案設計，OBBBA延續了原先較低的個人所得稅率結構，以及提高後的標準扣除額。這些措施原定於今年年底到期，若未獲延長，納稅人自2026年起將面臨實質稅負上升。新法通過後，相關條款得以續行，避免所謂「自動增稅」的情況發生。

2025年累計已發放超過1.02億筆退稅

美國總統川普本月稍早在一場內閣會議中，也對即將到來的報稅季表達高度期待，直言「這很可能會是美國史上最大筆退稅的一個報稅季」，並將其歸功於新稅法所帶來的結構性調整。



在經濟氛圍方面，《福斯新聞》11月公布的民調顯示，約有4分之3的受訪美國民眾對當前經濟狀況持負面看法，多數人認為食品雜貨、住房與醫療保健等基本支出持續上升，對家庭財務造成壓力。在此背景下，較大規模的退稅被視為可短期內改善家庭現金流的重要來源。

美國國稅局（IRS）公布的數據顯示，在2025年報稅季進行至4月初時，已累計發放超過2110億美元的退稅，平均每筆退稅金額為3116美元。隨著報稅季推進，截至10月中旬，已支付的退稅總額進一步攀升至3110億美元，但平均退稅金額略為下滑至3052美元。截至10月17日，2025年報稅季期間累計已發放超過1.02億筆退稅，顯示退稅制度對多數家庭財務狀況仍具實質影響。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

