整黨赤化？前國民黨副主席赴中國喊：統一是必須走的方向

第九屆台灣創藝生活節5日在中國深圳開幕，前中國國民黨副主席夏立言出席參加開幕儀式。夏立言受訪時稱，兩岸未來走向很清楚，國民黨追求的也是國家統一，這是必須走的方向；他也稱，鄭麗文擔任主席，對兩岸的融合絕對會有很大的作用。

夏立言表示，兩岸未來的走向非常清楚，國民黨是按照「憲法」，追求的也是國家未來的統一，「我覺得這是一個必須走的方向」，只不過它是什麼樣的形式、什麼樣的時間，這是大家都無法掌握的，只希望說在過程當中，能夠和諧安定，能夠促進兩岸的繁榮，這是他最大的希望。

夏立言指出，歷史的問題需要時間，「中國人講天時地利人和」，兩岸形勢的發展大家都很清楚，他跟很多台灣人講過，最重要的必須務實、面對現實、了解國際情況，只要務實處理，絕對可以解決兩岸之間的任何紛爭，希望兩岸能和平坐下來討論。

夏立言強調，追求九二共識、反對台獨，他們過去都經常這樣說，主席鄭麗文在更多場合說，幾位副主席對兩岸事務也非常了解，甚至到過大陸，所以他認為，鄭麗文擔任主席，對兩岸的合作、互相了解融合，絕對會有很大的作用。

