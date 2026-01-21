敵不動我不動！1人2狗假動作諜對諜 對峙9回合

一位騎士在山區道路上，和兩隻野狗展開諜對諜，狗狗只要看到騎士往前騎，就立刻擺出要衝上前追逐的姿態。（圖／翻攝自臉書＠台南大小事）





最近網路流傳一段有趣影片，一位騎士在山區道路上，和兩隻野狗展開諜對諜，狗狗只要看到騎士往前騎，就立刻擺出要衝上前追逐的姿態，但騎士一停下來，狗狗也立刻裝作沒事，人狗大戰9回合，騎士才終於獲勝。

這不是重播畫面，而是騎士真的不知道該不該往前，因為只要油門一催，兩隻狗狗的開關好像也被打開，同步往前擋路。

騎士只要想通過，稍微往前，牠們就想猛衝。人不犯狗、狗不犯人，依然低調騎摩托，敵不動我不動，心裡讓人猜不透，一人兩狗大戰9回合，最後騎士趁牠們不注意，加速離開，贏得這場路邊對戰。

影片PO網引起熱烈討論，有人笑說，這是假動作諜對諜，也有人認為，應該要請抓狗大隊來處理，要是狗狗失控攻擊，真的很危險。

