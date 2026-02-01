敵不過東區沒落！ 琳妲合資餐酒館熄燈 淚別人生首店

樂天女孩成員琳妲2020年投入百萬，和其他網紅在台北東區精華地段經營餐酒館。（圖／翻攝自IG@linda831212）





樂天女孩成員琳妲2020年投入百萬，和其他網紅在台北東區精華地段經營餐酒館，沒想到歷經了疫情的難關，現在卻不敵東區的沒落，少了大量過路客後，生意慘淡，如今也宣布餐廳要結束營業，正式畫下句點。

憑藉活潑形象與亮麗的外型，又深受粉絲喜愛的中職啦啦隊樂天女孩琳妲，曾在2020年斥資百萬元和其他網紅合夥，一起在東區經營餐酒館，但近期她卻宣告，經營的店面將要正式結束營運。

樂天女孩琳妲：「大概有少40%左右的人，那他們都可能前往到信義區、西門町或是中山，所以這邊的過路客其實非常的少，那我們已經就是沒有什麼過路客了，通常就是以包場或是可能以自己的朋友來為主。」

琳妲回憶，2020年餐酒館剛開始成立時，就碰上疫情爆發，當時街道也沒什麼人潮，整個創業之路不被看好，雖然有成功挺過，不過還是難敵東區商圈人潮銳減的現況。

歇業消息公布後，大批粉絲和圈內好友也紛紛湧入幫她加油打氣，不過她也強調，副業之路還是持續進行，也期盼未來能有更好成績。



