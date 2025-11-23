敵不過死神！彰化2釣客遭浪捲走 直升機緊急救援1人仍不治

【記者鮮明／彰化報導】彰化縣伸港鄉海邊今（23日）上午發生2名釣客落海意外，先後由消防人員及空勤直升機救起，均已無生命跡象，經送醫搶救，其中1名61歲林姓男子仍宣告不治。

彰化縣消防局今天上午7點56分接獲報案，伸港鄉頂溪埔一帶海域有2名釣客落海，消防局立即出動線西、伸港分隊，並通知海巡署與彰化救難協會等單位共26人前往救援。

救援人員先救起1名60歲的游姓男子，發現他已沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救。另名61歲林姓男子被捲到外海約2公里，救援人員申請空勤直升機以吊掛方式將他救出，也沒有呼吸心跳，送往台中童綜合醫院搶救。

不過，林男於上午11點22分送達醫院時身體已僵硬，急後仍宣告不治。

警方初步了解，今天上午有5位釣客到伸港頂溪埔海域的蚵道釣魚，其中，游男、林男疑不小心踩空落水，意外詳細原因及過程仍有待進一步釐清。

第三岸巡隊呼籲，民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。

救援人員將落海釣客拉上岸。海巡署第三岸巡隊提供

落海釣客被救起時已無生命跡象，送醫搶救。海巡署第三岸巡隊提供

2名釣客在彰化伸港海域不慎落海，經救上岸1人已死亡，另1人命危搶救中。民眾提供

釣客落水位置。海巡署第三岸巡隊提供

