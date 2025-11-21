敵人只在本能寺！新歷史信出土 豐臣秀吉「陰謀弒君」可能性再降低

即時中心／林耿郁報導

敵人就在本能寺！日本東京大學史料所，近期在網路上購得一封古代信件，是「本能寺之變」隔天，仍在攻打岡山地區的羽柴秀吉（豐臣秀吉）寫給敵將的勸降信真跡；此信的重見天日，再度加強秀吉並未參與「背刺」織田信長的可信度，成為該段關鍵歷史的最新珍貴資料。

證據重現！影響日本戰國時代走向的關鍵事件「本能寺之變」，又有新資料出土。

綜合日媒報導，東京大學史料編纂所，上（10）月從網拍買到一封古書信。經鑑定後證實這是天正十年（1582年）6月3日，即「本能寺之變」隔天，由當時仍在攻打岡山備中高松城的羽柴秀吉（豐臣秀吉）寄給敵對大名、上原元將的一封勸降信。

書信內容顯示，羽柴秀吉以效忠「上樣（織田信長）」為條件，要求上原元將投誠己方；如果上原同意歸降，秀吉承諾以織田信長名義與「朱印狀」，授予上原備後國（今廣島縣東部）統治權為回報。

研究認為，秀吉是在寄出這封勸降信後的當天深夜到隔日清晨（3日晚到4日晨）之間，才得知信長已在本能寺遭明智光秀殺害的消息。

洗清嫌疑？秀吉仍認信長為主 陰謀奪權可能性低

由書信中的口吻推斷，秀吉寫此封信的時間點，極可能「毫無所悉」織田信長已經身亡；也就是說此信再次降低秀吉事先與明智光秀私下聯手、之後搞「中國大返還」殺回京都討伐光秀、名正言順奪取天下的「陰謀論」可能性。

東大副教授村井祐樹指出，在本能寺之變前後，織田信長、羽柴秀吉書信「幾乎沒有」留存於世；這封信的重現人間，讓各界看到了秀吉在這個關鍵時間點的政治操作，因此是極度珍貴的史料。

這封秀吉親筆信，預計將於明（2026）年2月7日起，在茨城縣立歷史館首次公開展覽。

秀吉原名「木下藤吉郎」，出身農民家庭。之後跟隨織田信長打天下、獲信長賞識授「羽柴」姓，更名羽柴秀吉。

1585年，由陽成天皇再賜姓「豐臣」，出任「關白（最高輔政官）」一職，成為世人熟知的戰國三傑之一「豐臣秀吉」。

原文出處：快新聞／敵人只在本能寺！新歷史信出土 豐臣秀吉「陰謀弒君」可能性再降低

