《英雄聯盟》新英雄洛克斬殺線能「無限成長」？官方認「理論上能到100%」但很好針對
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
根據日前釋出的《英雄聯盟》新英雄洛克的「英雄聚光燈」介紹影片，洛克的大絕「芻靈疆域」會在地圖中生成一個區域，對區域內的敵軍造成傷害、緩速，並施加負面效果「煉獄」。
在效果持續期間，如果生命低於斬殺線就會被處決，並重置其他英雄身上的「煉獄」持續時間。而如果洛克透過「煉獄」成功斬殺敵軍，地圖上就會留下那名英雄的靈魂圖騰，洛克撿到後就能減少大絕「芻靈疆域」的冷卻時間，技能斬殺門檻也會提升，讓敵方更容易被處決。
也由於這種能無限成長的「範圍斬殺」機制聽起來真的太誇張了，開發團隊也正面回應日前線上圓桌會議時 Yahoo遊戲的提問表示，對於洛克大絕的斬殺成長確實沒有上限門檻：「如果他真的非常順利成長，理論上確實能疊到 100% 斬殺」，不過他們也提到，洛克大絕的斬殺線並無法與其他的斬殺效果疊加（例如蒐集者、遠古巨龍Buff），因此不用擔心洛克到了大後期斬殺門檻會突然疊得非常高。
此外，開發團隊們也有信心，由於洛克並沒有太多無敵或者無法指定的機制，位移技能相比其他刺客也沒那麼多，「因此我們相信她更好被針對，此外他在對線時也算手短英雄，因此不會太 OP」，也認為如此一來對於玩家們來說應該更好上手。他們也表示之所以會選擇把洛克做成中路刺客英雄是因為，透過數據他們發現最近玩家可能比較少玩刺客了，也希望以洛克這種「團戰刺客」的設計來翻轉玩家們對於「刺客只適合單抓」的印象。
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