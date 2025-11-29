敵國條款和美日安保 郭正亮解讀位階高低

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論，中國大陸引用《聯合國憲章》的敵國條款，若再次實施侵略，有權直接實施軍事行動。前立委郭正亮也提到《美日安保條約》第7條規定，聯合國憲章高於美日安保條約，中國大陸如果打日本，美國可以不介入。

根據日本《朝日新聞》7日報導，日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

中國大陸駐日本大使館21日在「X」引用《聯合國憲章》敵國條款，指出該條款規定德意日等任何一國有再次實施侵略的任何步驟，中法蘇英美等國有權直接實施軍事行動，無須安理會授權。

對此，日本外務省23日在FB回應，1995年，聯合國大會以壓倒性多數通過決議，承認《聯合國憲章》中所謂的「前敵對國家條款」已經過時，實質上等同失效。中國也投下贊成票。

郭正亮28日在《52新聞聚樂部》表示，中國大陸早就備好劇本，因為反法西斯、反軍國主義和二戰勝利成果，美國不可能拒絕。而日本是戰敗國，中國大陸引用聯合國憲章的「敵國條款」直接壓日本。

至於《美日安保條約》第7條規定，該條約不影響美國或日本在《聯合國憲章》下的權利和義務，郭正亮解讀，聯合國憲章高於美日安保條約，中國大陸如果打日本，美國可以不介入。

而1995年和2005年日本曾推動修正聯合國憲章「敵國條款」，郭正亮分析，當時中日關係還不錯，中國大陸也同意。但聯合國憲章修法幾乎不可能，除了提案外，要大會三分之二表決，並送回各國議會表決，需有三分之二的國家通過，最後要5個安理會常任理事國同意。

因此，日本說「敵國條款」已經過時，郭正亮認為，法律沒有過時的，只要還在就有作用。

