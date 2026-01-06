敵在本能寺？陳亭妃頻遭質疑喬事 葉元之：不用扯國民黨

圖為中天記者林宸佑(左)為求證疑似關切漢翔口試指控，在立院堵訪陳亭妃(右)。（取自《中天新聞》採訪畫面）

民進黨台南初選競爭激烈，參選人綠委陳亭妃近日被質疑「關說親屬竊電罰款、介入漢翔招考案、零資產疑雲」等，陳亭妃皆駁為抹黑。藍委葉元之直言，國民黨現在手上沒行政資源，爆不出什麼料，只能隔山觀虎鬥；陳亭妃如人飲水冷暖自知，當然清楚她被誰針對。

日前有媒體指出，2024年2月台電稽查違章用電，發現陳亭妃堂弟經營的自助洗衣店以及早餐店存在明確的竊電行為，開出追償及裁罰單合計約160萬元，陳亭妃服務處人員協調，減少至80餘萬元。陳亭妃對此發文澄清，沒有叫該名字的堂弟，強調拒絕抹黑一條龍。

廣告 廣告

葉元之6日在《新聞大白話》節目表示，陳亭妃被爆出一些爭議，但她的回應居然是講說，希望「藍營」不要介入民進黨初選，她的意思是不是說，這些料是國民黨去爆的？想要害她選不上，讓綠營群眾去支持林俊憲？「我覺得妳自己的爭議說清楚就好，不用扯國民黨！」

「這跟國民黨沒有什麼關係！」葉元之提到，他有去看陳亭妃對這些指控的回應，包括幫人喬電費、折半的回應，陳亭妃只是說那個人不是她的堂弟，但整件事沒有講得很清楚。另外，漢翔的人事關說質疑，陳亭妃沒有否認，而是講說希望陳情人能有公平的機制。

葉元之質疑，關鍵在於，一個是台電，一個是漢翔，都是公司，這些資料，如果只是陳亭妃私底下的選民服務，為什麼會在這個時間點，突然都被爆出來？那一定是掌握行政資源的人，才會有這些資料！「啊國民黨現在是有行政資源喔？」台電跟漢翔是在國民黨的手上嗎？所以她自己心裡應該很清楚。主持人譚伊倫直呼：敵人就在本能寺？

葉元之強調，可是陳亭妃又沒辦法講這話，因為初選，對手是民進黨自己人，不能公開講，總是要假裝一個風度，對內要團結，所以都把矛頭指向國民黨。但這到底關國民黨什麼事？然後林俊憲也很奇怪，每次要去跟陳亭妃吵的時候，都說「藍營都在支持陳亭妃！」其實藍營都是隔山觀虎鬥，沒有去介入他們的選舉。陳亭妃現在應該也是如人飲水、冷暖自知，會知道她到底是被誰針對。

【看原文連結】