敵我不分？國軍後備幹部群疑被滲透 于北辰：質疑就遭圍剿！

論壇中心／董思旻報導

正值中共環台軍演之際，國軍後備幹部聊天群組被爆出轉發解放軍影片，以及嘲諷政府軍購等，截圖被民進黨議員林秉宥曝光後，立刻引發眾怒要求徹查。國防部表示，經查後內容由兩位非現任輔導幹部轉貼，現已將人員移出群組。

根據截圖內容，來自「內湖後備輔導中心」群組，對話出現吹捧共軍武器、跟著藍白酸賴總統，甚至嘲諷1.25兆的國防特別預算，遭質疑身為國軍卻對國家不忠誠，大批網友看完後也批評應該嚴查到底。

對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中爆料，自己以前從這些群組離開，就是因為只要質疑成員為何發布中國軍方的影片，就會被群起圍攻，甚至還被說「都什麼時代了還稱匪」，這些老鼠屎如果不揪出來，絕大多數人都是沉默螺旋，一旦放縱不清查，反而將變成群組的主流聲音。

