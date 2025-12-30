政治中心／綜合報導

中國舉辦環台軍演，國軍後備幹部竟在群組中，唱衰台灣，大讚中國戰機，還嘲諷國防特別預算，批評總統賴清德是聖誕老萊爾，群組對話曝光，網友氣炸了，留言台灣最大破口就是內部舔共派，國防部也回應，發出爭議貼文的兩人並非現任輔導幹部，已經將他們移出群組。

中國在台灣大門口，舉辦環台軍演，沒想到後備幹部卻唱衰台灣、扯後腿。內湖後備輔導中心群組，貼出殲36的激光武器系統，大讚中國戰機好棒棒，還酸國防特別預算，把1.25兆換算成美金，AI生成美國總統川普抱著一推錢的樣子，諷刺總統賴清德是聖誕老萊爾，更直接把民進黨跟獨裁黨劃上等號，議員痛批，每一個都是習盤子的好寶寶。新北市議員（民）林秉宥：「後備指揮部相關的群組，幹部群組裡面卻在宣傳對國家不利，對國防預算不支持，乃至於對中國大外宣為虎作倀，為中國做這個認知作戰。」

民進黨新北市議員林秉宥痛批，後備群族每一個都是習盤子的好寶寶（圖／民視新聞）

網友也看不下去，養了軍人軍眷一輩子，最想投共的就是這群人，台灣最大破口就是內部舔共派，還拼命吸乾人民的退休金制度，國防部也發出聲明，發出爭議貼文的兩人，並非現任輔導幹部，已經指正，並將人員移出群組。

敵我不分! 國軍後備群組"狂讚共軍" 國防部:爭議2人非幹部

民進黨新北市議員（民）林秉宥（圖／民視新聞）

立委(民) 李坤城：「可是我覺得我們這個國防部這個全動署，我覺得這種做法有點阿Q，就是說除了把他們移除之外，那你還要去追究說，那到底這個後備軍人，到底你有沒有、是不是屬於這個國防後備軍人的一部分，那有沒有用到這個公家的資源，這個要去查啊，不是說我把他移除那就當作沒有事，我覺得這個是我們全動署，後續都還要去查的啦。」質疑後備群組被滲透到一片紅通通，有沒有動用公家資源，立委要求查清楚，不讓認知作戰打擊國軍士氣。

原文出處：敵我不分! 國軍後備群組"狂讚共軍" 國防部:爭議2人非幹部

