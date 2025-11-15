敵我不分！馬英九、洪秀柱「跟進中國」批高市 吳思瑤火大開轟了

即時中心／黃于庭報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，昨（14）日發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱先後發表與中國同調之言論，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟，國民黨敵我不分，馬、洪2人更不代表台灣。

針對高市早苗「台灣有事說」，馬英九今（15）日於臉書發文指稱，其躁進言行攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，「我深感憂心」。他宣稱，高市積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，也錯誤引用了「集體自衛權」概念，且兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談。

隨後，洪秀柱也跟進該言論，宣稱「台海的事，關妳日本人什麼事？」，並說高市早苗言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質，如同排放核污水一樣的心態，完全是以鄰為壑，「台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山」。

對此，吳思瑤痛批，中國駐大阪總領事薛劍「斬首說」引爆軒然大波， 國民黨不遑多讓，馬英九批高市首相「躁進」、洪秀柱「台海問題關日本何事」的說法，雖然措辭上沒有那樣野蠻，但實質上也文明不到哪裡去。

「台日友好，不論誰執政當家，都應該珍惜這份情誼，維繫互助合作的關係」，吳思瑤無奈地說，國民黨再次把政黨利害置於國家利益之上，馬、洪對高市早苗首相的批評發言，在外交上失敬失禮，回到基本做人的標準而言，也完全喪失了台灣人的良善敦厚。

吳思瑤示警，中國近日對日本施加複合式脅迫，從言語暴力、政經威嚇、甚至宣布將在黃海海域進行實彈射擊的軍事恫嚇，呈顯中國才是危及國際秩序的麻煩製造者，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫，「向身旁的日本朋友大聲說，馬英九、洪秀柱不代表台灣！」





